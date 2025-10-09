La melancolía según el horóscopo chino: los 3 signos que viven atrapados en el pasado

Para la astrología oriental, hay tres signos que se destacan por llevar este sentimiento a flor de piel debido a su profunda sensibilidad y apego emocional.

Los signos más nostálgicos del horóscopo. Foto: Unsplash.

La nostalgia, ese sentimiento agridulce que nos invita a viajar mentalmente a épocas pasadas, es una experiencia humana universal. Sin embargo, para algunos, esta conexión con el ayer es una característica definitoria de su personalidad.

Según la astrología oriental, tres signos destacan por llevar esta propensión a flor de piel debido a su profunda sensibilidad y apego emocional.

Los signos más nostálgicos del horóscopo. Foto: Unsplash.

Los 3 signos más nostálgicos del horóscopo chino

El horóscopo chino no solo predice fortunas: también deja ver arquetipos de personalidad. La sensibilidad y la lealtad, aunque son grandes virtudes, pueden convertirse en el motor de una nostalgia persistente. Para estos signos, el pasado no es un álbum que se mira ocasionalmente, sino una película que se reproduce a menudo.

El Cerdo (1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 y 2043)

Horóscopo chino. Foto: redacción Canal 26.

Conocidos por ser afectuosos y sumamente cariñosos, el Cerdo encabeza la lista de los signos más nostálgicos. Su naturaleza lo impulsa a valorar las conexiones emocionales por encima de todo. Esto significa que los recuerdos de seres queridos y momentos felices se convierten en tesoros que se niegan a soltar.

El Cerdo se aferra a las relaciones y experiencias pasadas, reviviéndolas con una ternura casi palpable. Su profunda sensibilidad actúa como un imán para la nostalgia, anhelando a menudo la sencillez y la calidez de épocas que considera mejores. Para un Cerdo, volver al pasado es un acto de amor y preservación emocional.

El Perro (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)

Horóscopo chino. Foto: redacción Canal 26.

La lealtad y el afecto definen al Perro. Este signo construye su vida alrededor de lazos cercanos y la seguridad familiar, lo que explica su fuerte tendencia a la melancolía.

El Perro recuerda con especial cariño los momentos compartidos, pero su nostalgia tiene un matiz particular: la añoranza de tiempos donde se sentían más seguros y protegidos.

Su inherente empatía los hace muy sensibles a las pérdidas y los cambios de la vida. Cuando el presente se torna inestable o incierto, el Perro instintivamente se refugia en los recuerdos del pasado, buscando en ellos el consuelo y la firmeza que le falta al presente.

El Caballo (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Horóscopo chino. Foto: Pexels.

A primera vista, el Caballo parece ser la encarnación de la energía y la aventura. Sin embargo, detrás de su espíritu indomable se esconde un lado emocional que lo hace sorprendentemente nostálgico.

La nostalgia del Caballo no se centra tanto en las personas, sino en las sensaciones. Recuerdan con intensidad los momentos de gran emoción, las experiencias de viaje o de riesgo, y añoran la libertad que sintieron en esos instantes.

El Caballo es propenso a sentirse atrapado por la rutina y las responsabilidades de la vida adulta. Esta insatisfacción alimenta su necesidad de revivir mentalmente aquellas épocas donde se sintieron más vivos, libres y sin ataduras. Su nostalgia es, en esencia, un grito por el retorno de la emoción pura.

Para estos tres signos, la tarea es clara: aprender a honrar los recuerdos sin permitir que el pasado les robe la alegría del presente. La melancolía puede ser una inspiración, pero nunca debe ser una cárcel.