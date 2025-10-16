Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 16 de octubre de 2025
En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.
Transformador Escorpio, hoy te verás envuelto en emociones que son tan intensas como reveladoras. No temas adentrarte en ellos, pues son parte de tu naturaleza.
Salud
Escucha a tu intuición y presta atención a cualquier señal que te envíe, siendo el contacto con tu interior un aliado para cuidar de ti.
Dinero
Un enfoque visionario te ayudará en tus inversiones. Mantente informado y elige el camino a largo plazo que te brinde mayor rentabilidad.
Amor
Aprovecha la energía para profundizar en relaciones importantes. Comprométete a ser fiel a tus emociones y fortalece la intimidad y la confianza.
¿Cómo son las personas de Escorpio?
Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.
Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.
Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.
Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.
Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.