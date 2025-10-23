Horóscopo de Leo de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Leo jornada

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Leoninos, avance con confianza, sabiendo que su líder interno está más fuerte que nunca. Aprovecha esta temporada favorable.

Salud

Cultiva la paciencia con tu cuerpo. El exceso de energía puede desembocar en desgaste físico si no la canalizas bien.

Dinero

Las estrellas favorecen nuevos proyectos financieros. Es un buen día para planificar y establecer bases para el éxito futuro.

Amor

Enciende la chispa de la pasión siendo más expresivo. Hazte escuchar y renueva los lazos con tu pareja en una cena romántica.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.