Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 27 de octubre de 2025

Profundidad emocional

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Las emociones estarán a flor de piel, permitiéndole acceder a un autodescubrimiento significativo.

Salud

Cuide su estado emocional explorando prácticas que le ayuden a liberar la tensión como la pintura o la escritura.

Dinero

Un enfoque cauteloso respecto a sus recursos financieros podría evitar sorpresas indeseadas. Priorice la prudencia sobre el impulso.

Amor

La pasión será un motor en su relación actual. El intercambio de sentimientos intensos fortalecerá su vínculo amoroso.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.