Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Atracción profunda

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, tu carisma natural y habilidades de comunicación están en su mejor momento, permitiéndote dejar huella en quienes encuentras.

Salud

La energía que emana de ti es intensa; no dejes de lado las actividades que fortalecen tu cuerpo y alma.

Dinero

La intuición te guiará en materias de inversión. Permanece abierto a nuevas ideas y considera propuestas que resalten por su innovación.

Amor

Refuerza los lazos emocionales y comparte algo especial. Los recuerdos compartidos enriquecerán vuestra relación y abrirán nuevos caminos juntos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.