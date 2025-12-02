Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Atracción profunda

Canal 26
Por Canal 26
martes, 2 de diciembre de 2025, 03:09

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, tu carisma natural y habilidades de comunicación están en su mejor momento, permitiéndote dejar huella en quienes encuentras.

Salud

La energía que emana de ti es intensa; no dejes de lado las actividades que fortalecen tu cuerpo y alma.

Correa afirma que denuncia contra González por cuentas de campaña es una "persecución"

La izquierdista Rixi Moncada dice que las elecciones en Honduras aún "no están perdidas"

Dinero

La intuición te guiará en materias de inversión. Permanece abierto a nuevas ideas y considera propuestas que resalten por su innovación.

Amor

Refuerza los lazos emocionales y comparte algo especial. Los recuerdos compartidos enriquecerán vuestra relación y abrirán nuevos caminos juntos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.