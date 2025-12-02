Horóscopo de Piscis de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Sueños claros

Canal 26
Por Canal 26
martes, 2 de diciembre de 2025, 03:11

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Hoy, Piscis, sientes el impulso de dedicarte a tus sueños con renovado entusiasmo. El universo se alinea para ayudarte a superar obstáculos y alcanzar tus metas visualizadas.

Salud

La salud mental se fortalecerá al embarcarse en nuevas ventanas creativas. La música y el arte resultarán terapéuticos.

También podría interesarte

Correa afirma que denuncia contra González por cuentas de campaña es una "persecución"

Correa afirma que denuncia contra González por cuentas de campaña es una "persecución"

La izquierdista Rixi Moncada dice que las elecciones en Honduras aún "no están perdidas"

La izquierdista Rixi Moncada dice que las elecciones en Honduras aún "no están perdidas"

Dinero

Podrás ver cómo tu trabajo comienza a dar frutos. La persistencia y dedicación en el ámbito laboral permitirán conseguir recursos inesperados que sumarán a tus fondos.

Amor

En las relaciones románticas, la sensibilidad es crucial. No tengas miedo de mostrar tus emociones y expresar abiertamente tus sentimientos hacia tu pareja.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.