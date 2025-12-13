Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Profundidad esencial

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de diciembre de 2025, 03:08

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, hoy sentirás que te rodea una mística energía. Permítete explorar lo reconocido y lo desconocido. La curiosidad ilumina cualquier camino.

Salud:

Quizá necesitas un tiempo de introspección. Escuchar tus necesidades internas puede ser la clave para tu revitalización.

También podría interesarte
Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Dinero:

Alinea tus metas financieras a largo plazo. Mantén el enfoque en tus prioridades y evita distracciones externas.

Amor:

Un encuentro casual puede despertar emociones escondidas. No subestimes el vínculo emocional que puedas crear hoy.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.