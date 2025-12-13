Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Sueños despiertos

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de diciembre de 2025, 03:11

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Piscis, mantén una libreta cerca para anotar las ideas que fluyen. Cada sueño puede ofrecer una visión valiosa para tu futuro.

Salud:

La meditación o técnicas de relajación pueden ayudarte a encontrar una tranquilidad interior.

También podría interesarte
Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Dinero:

Considera explorar caminos alternativos para generar ingresos. La versatilidad es una aliada poderosa.

Amor:

Confía en las señales sutiles que descubres en tu camino. A veces, el amor se revela de las maneras más inesperadas.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.