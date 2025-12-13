Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Horizontes libres

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de diciembre de 2025, 03:09

En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna. Su elemento es el fuego, que simboliza la energía, la aventura y la pasión por la vida.

Sagitario, el universo te invita a explorar nuevos territorios. Abrir tu mente a lo desconocido te enriquecerá.

Salud:

Procura no llevar cargas ajenas. Dedica tiempo a actividades que te resulten placenteras y saludables.

También podría interesarte
Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Dinero:

Las estrellas anuncian compras impulsivas. Escucha a tu voz interna y prioriza lo esencial.

Amor:

El cambio es parte del crecimiento emocional. Establece un balance entre el amor propio y el afecto hacia los demás.

¿Cómo es el carácter de un Sagitario?

Aventureros y curiosos: Las personas de Sagitario tienen una gran sed de aventura y exploración. Les encanta descubrir nuevas culturas, aprender cosas nuevas y expandir sus horizontes.

Optimistas: son conocidos por su actitud positiva y su entusiasmo por la vida. Su optimismo les ayuda a enfrentar desafíos con una mentalidad abierta y esperanzadora.

Independientes y libres: valoran su libertad y autonomía. Les gusta tener la oportunidad de seguir sus propios caminos y evitar sentirse restringidos por reglas o compromisos.

Honestos: Sagitario suele ser muy honesto y directo en su comunicación. Prefieren decir las cosas como son y valoran la franqueza en sus relaciones.

Generosos y sociables: son generosos con su tiempo y recursos, y disfrutan de la compañía de otros. Su naturaleza sociable les permite hacer amigos con facilidad y crear conexiones significativas.