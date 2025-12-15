Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025

Descubrimiento interno

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de diciembre de 2025, 03:10

En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna. Su elemento es el fuego, que simboliza la energía, la aventura y la pasión por la vida.

Sagitario, es un día para el descubrimiento interno. Permítase adentrarse en áreas de su vida que necesitan atención y cuidado.

Salud

Fortalezca su resiliencia emocional y física mediante actividades que promuevan el bienestar completo.

También podría interesarte
El Gobierno de Bolivia manifiesta su "profunda consternación" por atentado en Australia

El Gobierno de Bolivia manifiesta su "profunda consternación" por atentado en Australia

Policía surcoreana investiga a la líder de la 'secta Moon' por nuevos sobornos a políticos

Policía surcoreana investiga a la líder de la 'secta Moon' por nuevos sobornos a políticos

Dinero

Reevalúe sus decisiones financieras y busque implementar estrategias que fortalezcan su seguridad económica.

Amor

En el amor, abra su corazón a nuevas experiencias y personas. Permítase ser vulnerable.

¿Cómo es el carácter de un Sagitario?

Aventureros y curiosos: Las personas de Sagitario tienen una gran sed de aventura y exploración. Les encanta descubrir nuevas culturas, aprender cosas nuevas y expandir sus horizontes.

Optimistas: son conocidos por su actitud positiva y su entusiasmo por la vida. Su optimismo les ayuda a enfrentar desafíos con una mentalidad abierta y esperanzadora.

Independientes y libres: valoran su libertad y autonomía. Les gusta tener la oportunidad de seguir sus propios caminos y evitar sentirse restringidos por reglas o compromisos.

Honestos: Sagitario suele ser muy honesto y directo en su comunicación. Prefieren decir las cosas como son y valoran la franqueza en sus relaciones.

Generosos y sociables: son generosos con su tiempo y recursos, y disfrutan de la compañía de otros. Su naturaleza sociable les permite hacer amigos con facilidad y crear conexiones significativas.