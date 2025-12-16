Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 16 de diciembre de 2025

Pasión renovada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Es un día para que te entregues plenamente a tus pasiones. Canaliza tu fuerza interior en lo que más te importa.

Salud

Hoy podría ser un día emotivo. Procura mantener la calma y equilibrar tus emociones para una mejor salud.

Dinero

En las inversiones, actúa con inteligencia e introspección. Las oportunidades vendrán y el olfato será tu mejor aliado.

Amor

La clave del día está en la comunicación en las relaciones. Apuesta por momentos de intimidad, serán cruciales para fortalecer lazos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.