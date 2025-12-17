Horoscopo de Escorpio de hoy: miércoles 17 de diciembre de 2025

Pasión Intensa

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, la intensidad de tus emociones será palpable el día de hoy. Aprovecha para profundizar en tus pasiones y dejar que tu intuición te guíe a través de las experiencias diarias.

Salud

Tu energía podría sentirse un poco dispersa. La práctica de ejercicios respiratorios te permitirá centrarte y restaurar tu vigor.

Dinero

Una oferta inesperada podría cambiar el rumbo de tu economía. Analiza bien las potencialidades y avanza de manera decidida si la oportunidad es propicia.

Amor

Sentirás una necesidad de intimidad con alguien especial. Permite que tus emociones guíen un acercamiento cargado de intensa conexión.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.