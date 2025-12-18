Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Intuición Poderosa

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy te sentirás más inspirado para actuar y perseguir tus sueños, confiando en tu intuición.

Salud

Dedica tiempo para fortalecer tu estado físico. La práctica regular de deporte te ayudará a mantener el equilibrio emocional.

Dinero

Aprovecha el potencial momento para renegociar acuerdos financieros que parecen estancados. La claridad llegará y te permitirá avanzar con determinación.

Amor

Hoy es el día adecuado para explorar nuevas dimensiones en el amor. Una conversación honesta podría cambiar el curso de tu relación.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.