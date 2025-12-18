Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Naturaleza Práctica

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de diciembre de 2025, 03:09

En la astrología, Virgo está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es la tierra, que representa la practicidad, el análisis y la atención al detalle.

Los nacidos bajo este signo aprovecharán el día para organizar y planificar las semanas venideras, asegurando un futuro más claro y conciliador.

Salud

Cuida de tu salud mental tomando pausas en el trabajo. Experimenta con técnicas de relajación como la respiración profunda o caminatas cortas al aire libre.

También podría interesarte
Trump dice que en un año abrirá 1.600 plantas de generación eléctrica en EE.UU.

Trump dice que en un año abrirá 1.600 plantas de generación eléctrica en EE.UU.

La china CICC se dispara en bolsa ante fusión con rivales por 16.000 millones de dólares

La china CICC se dispara en bolsa ante fusión con rivales por 16.000 millones de dólares

Dinero

Revisa tus finanzas y analiza qué gastos pueden reducirse. Este es un momento ideal para diseñar un presupuesto a largo plazo.

Amor

Un gesto de cariño inesperado puede fortalecer los lazos con tu pareja. Dedica tiempo a actividades conjuntas que reafirmen el amor mutuo.

Características clave de Virgo

Analíticos: las personas de Virgo son conocidas por su enfoque analítico y meticuloso. Tienen un gran ojo para los detalles y tienden a ser precisos en su trabajo y en su vida cotidiana.

Prácticos: son muy prácticos y eficientes en la resolución de problemas. Prefieren soluciones realistas y funcionales, y buscan maneras de mejorar la eficiencia en todo lo que hacen.

Organizados y ordenados: la organización es una característica distintiva de Virgo. Les gusta mantener todo en orden y pueden ser muy sistemáticos en su enfoque hacia las tareas y responsabilidades.

Serviciales y solidarios: tienen un fuerte deseo de ayudar a los demás y son muy solidarios. Disfrutan brindando apoyo práctico y emocional a sus amigos y familiares.

Críticos y perfeccionistas: Virgo puede ser autoexigente y crítico, tanto consigo mismo como con los demás. Su deseo de perfección puede llevarlos a ser exigentes, pero también a buscar constantemente la mejora.