Horóscopo de Leo de hoy: sábado 20 de diciembre de 2025

Energía renovada

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Para Leo, la vivacidad está en su punto más alto. Expande tu energía en proyectos que te apasionan y permite que otros se alimenten de tu entusiasmo.

Salud

El ejercicio físico te ayudará a liberar tensiones y mantener el cuerpo activo. No descuides tus momentos de descanso para un rejuvenecimiento completo.

Dinero

Hoy encontrarás oportunidades para crecer financieramente. Sé astuto y aprovecha plenamente estos momentos en tu beneficio.

Amor

El escenario amoroso se pinta con colores vivos. Atrévete a mostrar tus sentimientos y sorprende a tu pareja con gestos románticos inesperados.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.