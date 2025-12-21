Horoscopo de Capricornio de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Cimientos firmes

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de diciembre de 2025, 03:10

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Capricornio, los cimientos que establezca hoy definirán sus próximas decisiones. Actúe con firmeza y adaptabilidad.

Salud

Mantener el equilibrio en su biorritmo le permitirá una mejor productividad. El cuerpo y la mente requieren armonía.

También podría interesarte
El tenista chino Pang Renlong, sancionado con 12 años sin poder jugar por amañar partidos

El tenista chino Pang Renlong, sancionado con 12 años sin poder jugar por amañar partidos

122-130. Aldama bate su récord en la NBA con 37 puntos, pero Grizzlies caen con Wizards

122-130. Aldama bate su récord en la NBA con 37 puntos, pero Grizzlies caen con Wizards

Dinero

Considere su entorno económico como una oportunidad para innovar. Planifique inversiones inteligentes que favorezcan su crecimiento a largo plazo.

Amor

Las bases de su relación amorosa pueden necesitar un refuerzo. Sea generoso y comprensivo al compartir tiempo con quienes ama.

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.