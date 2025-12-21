Horoscopo de Escorpio de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Rumbo fijo

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, es momento de actuar de acuerdo con sus deseos más profundos. La determinación será su carta triunfadora.

Salud

Practique ejercicios que liberen la tensión acumulada. Concéntrese en su bienestar general para empezar con más fuerza cada día.

Dinero

Sea proactivo ante potenciales oportunidades profesionales que podrían conducir a un crecimiento económico. Confíe en su intuición financiera.

Amor

Es un tiempo propicio para una conversación sincera con su pareja. Fortalezcan la confianza mutua y reafirmen sus compromisos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.