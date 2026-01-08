Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 8 de enero de 2026

Meta clara

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 8 de enero de 2026, 03:10

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Capricornio, hoy las metas se definirán con mayor claridad en tu horizonte, lo que te permitirá ir paso a paso con determinación y seguridad. Tu habilidad de planificar será más aguda que nunca.

Salud

Evita el estrés excesivo dedicando tiempo a actividades relajantes. La respiración profunda y la contemplación serán fundamentales.

También podría interesarte
1-0. Olimpia derrota a Marathón y alcanza su título número 40 en Honduras

1-0. Olimpia derrota a Marathón y alcanza su título número 40 en Honduras

Sindicato venezolano informa de la deportación de dos periodistas tras 10 horas detenidos

Sindicato venezolano informa de la deportación de dos periodistas tras 10 horas detenidos

Dinero

Los objetivos financieros requieren planes bien estructurados. Prioriza y avanza con cautela en inversiones y proyectos.

Amor

En el ámbito amoroso, la paciencia y comprensión serán herramientas vitales. El respeto mutuo te llevará a profundizar el vínculo amoroso.

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.