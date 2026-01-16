En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Es imperante escuchar esa voz interna que le llama a seguir su verdadera pasión. Dedique tiempo de calidad a planear las nuevas etapas de su vida.

Salud

Considere incorporar nuevas prácticas de cuidado personal que le ayuden en su bienestar espiritual. El autoconocimiento le guiará hacia un balance que nutra cuerpo y alma.

Dinero

Esté abierto a revisar su enfoque financiero. Asegúrese de comprender el panorama general antes de tomar decisiones importantes. Colaborar en equipo abrirá diferentes perspectivas beneficiosas.

Amor

Su vida sentimental se verá enriquecida por una revelación inesperada. Un acto de generosidad le permitirá fortalecer los lazos emocionales y descubrir nuevas facetas en su relación.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.