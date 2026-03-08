En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Intenso Escorpio, siéntete invencible al abrazar tus emociones. Tu *percepción* hoy te guiará hacia un mayor entendimiento de ti mismo y del entorno. Acepta lo oculto y déjalo ser luz.

Salud

Hoy puedes sentir cambios en tus niveles de energía. Refuerza tu bienestar con una alimentación saludable y un buen descanso nocturno. Prioriza el autocuidado.

Dinero

El ámbito laboral requiere actuar con decisión y astucia. Piensa en grande y no temas tomar la iniciativa, el universo respalda tus planes siempre que sean reflexivos.

Amor

Deja que tu *pasión* y deseo por la verdad brille en tus relaciones. Es un buen momento para conversaciones fértiles y decisiones que rejuvenezcan los lazos afectivos ya existentes.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.