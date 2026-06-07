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Descuentos de ANSES en supermercados: dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Durante junio de 2026, jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos de hasta el 25% y reintegros que alcanzan los $35.000 en cadenas como Carrefour, Día y más, gracias a beneficios de ANSES, promociones comerciales y acuerdos bancarios.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 08:52
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Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más ofrecen beneficios exclusivos que permiten ahorrar en alimentos, limpieza y productos de uso diario.
Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más ofrecen beneficios exclusivos que permiten ahorrar en alimentos, limpieza y productos de uso diario. Foto: NA
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Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder durante junio 2026 a importantes beneficios en supermercados de todo el país. Las promociones incluyen descuentos directos, reintegros bancarios y programas especiales que permiten ahorrar en productos de primera necesidad, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

Las principales cadenas mantienen acuerdos y beneficios específicos para personas mayores, que en algunos casos permiten alcanzar descuentos de hasta el 25% y devoluciones de dinero que llegan a los $35.000.

Jubilados y pensionados pueden aprovechar descuentos, reintegros y promociones especiales en las principales cadenas de supermercados durante junio. Foto: REUTERS

Además, continúa vigente el programa Beneficios Capital Humano - ANSES, una iniciativa que reúne más de 7.000 comercios adheridos y miles de puntos de venta distribuidos en todo el territorio argentino.

Qué descuentos tiene Carrefour para jubilados y pensionados

Carrefour continúa ofreciendo promociones exclusivas para jubilados, pensionados y mayores de 60 años mediante el programa Mi Carrefour de lunes a miércoles.

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El beneficio principal consiste en un 10% de descuento sobre productos seleccionados, incluyendo alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería. La promoción contempla un tope de devolución que puede alcanzar hasta los $35.000.

Las promociones vigentes combinan descuentos de ANSES, programas de fidelización y beneficios otorgados por entidades bancarias. Foto: REUTERS

Desde la empresa explican que las condiciones pueden variar según el formato comercial utilizado, ya sea Carrefour Hipermercado, Market, Express o Maxi, así como también en las compras realizadas a través de la plataforma online.

La cadena forma parte además de los comercios adheridos al programa de beneficios impulsado por ANSES, lo que amplía las posibilidades de ahorro para los adultos mayores.

Cuáles son las rebajadas disponibles en Jumbo, Disco y Vea

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, pertenecientes al Grupo Cencosud, mantienen durante junio una serie de beneficios destinados a jubilados y pensionados.

Algunas cadenas permiten acceder a rebajas de hasta el 25% y devoluciones que alcanzan los $35.000, según el medio de pago utilizado. Foto: Archivo.

Entre las promociones vigentes se destaca un descuento del 10% enmarcado dentro de los acuerdos vinculados con ANSES. A su vez, continúa la promoción conocida como “Martes Jubilados”, que permite acceder a descuentos de hasta el 25% utilizando tarjeta de débito y respetando los topes establecidos por cada cadena.

Los clientes que perciben sus haberes a través de Banco Supervielle también pueden acceder a beneficios adicionales. En determinados casos, las promociones alcanzan un 20% de descuento extra en compras realizadas los martes, acumulándose con otras acciones comerciales vigentes.

Supermercados Día y Chango Más: qué promociones y reintegros están vigentes

Supermercados Día mantiene vigente el beneficio destinado a jubilados y pensionados dentro del esquema de descuentos asociado a ANSES.

Supermercado Día
Los beneficios están destinados a jubilados, pensionados y, en algunos casos, a mayores de 60 años que realicen compras en supermercados adheridos.

La promoción principal consiste en un 10% de descuento los días lunes mediante reintegro, con topes definidos por la empresa para cada operación. Además, los clientes pueden complementar el ahorro con las ofertas exclusivas de ClubDIA y con promociones bancarias disponibles según la región y la sucursal.

En tanto, Chango Más continúa ofreciendo un descuento del 10% en compras presenciales realizadas por jubilados y pensionados. El beneficio contempla un tope de reintegro de $1.000 por transacción y un límite mensual acumulado establecido por la compañía.

La promoción está disponible de lunes a domingo en los locales adheridos. Asimismo, quienes cobran sus haberes a través de Banco Nación o Banco Supervielle pueden acceder a descuentos adicionales y promociones complementarias, aumentando el ahorro final en cada compra.

Con estas iniciativas, las principales cadenas de supermercados buscan ofrecer alternativas para que jubilados y pensionados puedan reducir el impacto de los gastos mensuales, especialmente en productos de consumo masivo y artículos esenciales para el hogar.

ANSESSupermercadosJubiladosDescuentos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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