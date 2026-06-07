La reforma electoral, en pausa: el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

La falta de apoyo para eliminar las PASO obligó al oficialismo a postergar hasta agosto el tratamiento de la reforma electoral en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional enfrentará una demora de al menos dos meses en el Senado. La falta de consensos para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llevó al oficialismo a postergar la discusión parlamentaria hasta después del receso invernal, en un contexto de intensas negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores.

Según fuentes del oficialismo, el tratamiento de la iniciativa recién volverá a la agenda legislativa durante agosto. La decisión responde tanto a la falta de votos necesarios como al tradicional parate de actividad parlamentaria durante las vacaciones de invierno, período en el que gran parte del personal legislativo también toma licencia.

El proyecto impulsado por el Gobierno incluye Ficha Limpia, cambios en el financiamiento de campañas y modificaciones en la Boleta Única de Papel. Foto: X @wadodecorrido

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo no sólo contempla la eliminación de las PASO. También incluye la implementación de la ley de Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, nuevos requisitos para el reconocimiento de fuerzas políticas nacionales y cambios en las reglas de publicidad electoral y debates presidenciales.

El principal obstáculo: la eliminación de las PASO

La eliminación de las elecciones primarias aparece como el punto más conflictivo del proyecto. El Gobierno necesita reunir una mayoría agravada de 37 votos en la Cámara alta para avanzar con la reforma, pero los números actuales están lejos de garantizar ese respaldo.

Con 21 senadores propios, La Libertad Avanza necesita sumar al menos 16 voluntades adicionales. Sin embargo, la oposición dialoguista mantiene reparos sobre la eliminación definitiva de las PASO.

La resistencia proviene principalmente de sectores de la UCR, el PRO y algunos representantes de bloques provinciales. A esto se suma que varios legisladores no responden directamente a gobernadores, lo que dificulta las negociaciones políticas impulsadas por el Ministerio del Interior.

Bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

De acuerdo con fuentes oficiales, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ya transmitió al Poder Ejecutivo que “no están los votos para eliminar las PASO”.

Ante este escenario, comenzaron a evaluarse alternativas. Una posibilidad es convertir las primarias en un mecanismo optativo para los partidos políticos. Otra opción consiste en suspenderlas nuevamente para las elecciones de 2027. Sin embargo, ninguna de estas variantes habría logrado hasta ahora el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ficha Limpia, también atrapada en la negociación

Otro de los puntos que genera discusión es la inclusión de la ley de Ficha Limpia dentro del mismo paquete legislativo. Desde la UCR, el PRO y otros bloques dialoguistas impulsaron la posibilidad de debatir esa iniciativa por separado, con el objetivo de acelerar su tratamiento. Sin embargo, el oficialismo rechazó esa alternativa y decidió mantener todos los cambios dentro de una misma reforma integral.

La Casa Rosada analiza alternativas para las PASO, aunque todavía no logra consenso sobre una posible suspensión u opción voluntaria. Foto: NA.

La consecuencia directa es que Ficha Limpia también quedó condicionada al resultado de las negociaciones sobre las PASO y el resto de los puntos incluidos en el proyecto.

Por el momento, el trabajo parlamentario avanzó lentamente. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó a una única reunión informativa en la que expuso la asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.

Los principales cambios que propone la reforma electoral

La iniciativa oficial contempla una profunda modificación del sistema electoral argentino.

Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenado en segunda instancia de delitos dolosos.

Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral , mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente .

No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación.

Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2029 y 2023.

Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.

La discusión legislativa quedará en pausa durante el receso invernal y se retomaría recién después de las vacaciones de julio. Foto: Prensa Gobierno

Con el debate postergado hasta agosto, el Gobierno dispone ahora de varias semanas para intentar construir los consensos necesarios y definir si podrá avanzar con una de las reformas políticas más ambiciosas de su agenda legislativa.