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Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″: cuánto cuestan y dónde comprarlas

El pastelero, que protagoniza “Hairspray” en el teatro, se alió con Disney y Pixar para crear galletitas, alfajores y mini tortas inspirados en el largometraje animado. Cómo conseguir estos productos exclusivos.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 18:14
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Damián Betular lanzó una colección especial de "Toy Story 5".
Damián Betular lanzó una colección especial de "Toy Story 5". Foto: Disney.
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Damián Betular está incansable. Además de tener su propia patisserie en Villa Devoto y de protagonizar “Hairspray” en el teatro mientras espera que lleguen las grabaciones de “Bake Off Famosos”, lanzó una línea de galletitas y petit gateaux inspirada en Toy Story 5, la película de Disney y Pixar que se estrena el 17 de junio en los cines.

Ya tiene en su local un espacio donde la aventura de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo se fusiona con el arte de la pastelería en una propuesta gastronómica única. La experiencia se completa con una mega ambientación inmersiva inspirada en la película animada, invitando al público a ver el mundo desde la perspectiva de un juguete y recorrer escenarios diseñados para sorprender a grandes y chicos.

“Poder reinterpretar el universo de Toy Story 5 a través de la pastelería fue un desafío tan creativo como emocionante. Quisimos que cada pieza de esta colección pudiera transmitir esa sensación de asombro y juego que hace tan especial a esta historia”, expresó Betular.

Damián Betular lanzó una colección especial de "Toy Story 5". Foto: Disney.

Cuánto salen las golosinas de Toy Story 5 que lanzó Betular

La colección Toy Story 5 x Betular reúne cuatro creaciones exclusivas inspiradas en los personajes y el universo de la película: petit gâteau, cookies, alfajores y macarons.

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Los macarons de la colección Toy Story 5 en Betular Pâtisserie (mango, limón, dulce de leche, pistacho, banana, chocolate, vainilla y caramelo salado) tienen un valor aproximado de $ 5.600 por unidad. La caja de 6 sale $ 33.600 y la de 12 $ 67.000.

Damián Betular lanzó una colección especial de "Toy Story 5". Foto: Disney.

Mientras que los exclusivos petit gâteaux temáticos de manzana, pecan café, pistacho y limón, vainilla, dulce de leche y coco, chocoliva, avellana, banana y dulce de leche, y limón y frutilla tienen un valor estimado de $ 15.000 cada uno, con diseños inspirados en los personajes de la película.

También hay cookies de Jessy (red velvet), Woody (chocolate) y Buzz Lightyear (vainilla) por unos $ 13.000 cada una, y alfajores de chocolate, limón o pistacho que valdrían $ 9.000.

La experiencia está disponible en el local de Villa Devoto (Mercedes 3900, esquina Asunción), todos los días de 9 a 20:30.

Damián Betular lanzó una colección especial de "Toy Story 5". Foto: Disney.

De qué trata Toy Story 5

Los juguetes de Toy Story están de regreso para encontrarse con la tecnología. El propósito de jugar de Woody, Buzz, Jessie y los otros personajes tan queridos se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad, una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

Dirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris, la película tiene música original de Randy Newman y las voces en inglés de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack. Además, en la versión en castellano Bad Bunny le pone la voz a Pizza con Anteojos y Bizarrap tiene una participación como Santa de Jardín, un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

Damián BetularToy StoryDisneyPastelería
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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