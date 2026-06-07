Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

El papa León XIV junto a Antonio Banderas en el evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte". Foto: EFE (Kiko Huesca)

En un evento cargado de emoción y simbolismo, destacadas personalidades del ámbito cultural, artístico, deportivo y económico de España protagonizaron este domingo un acto en honor al papa León XIV en el Movistar Arena, donde cerca de 15.000 personas colmaron el recinto para participar de la convocatoria titulada “Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte”.

La llegada del pontífice estadounidense estuvo marcada por una ovación de siete minutos, reflejo del fervor del público. A través de las pantallas gigantes que transmitieron el encuentro, se lo pudo ver visiblemente conmovido durante el recibimiento y tras la lectura de su discurso.

El evento fue conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar, y contó con la presencia de figuras políticas como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, el ministro de Economía Carlos Cuerpo y la ministra de Educación, Milagros Tolón, además de referentes del ámbito cultural y mediático.

Antonio Banderas emociona al público y al papa León XIV

El actor Antonio Banderas abrió las intervenciones con un discurso atravesado por recuerdos personales, evocando sus primeras experiencias en las procesiones de Semana Santa y el fervor de las saetas.

El actor Antonio Banderas abrió las intervenciones con un discurso atravesado por recuerdos personales. Foto: EFE (Kiko Huesca)

Interrumpido en varias ocasiones por aplausos, cerró con una frase que sintetizó su mensaje: “Estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios”.

El pontífice respondió con gestos de agradecimiento y le entregó un obsequio, gesto que repetiría con otros participantes del encuentro.

Empresarios y sindicalistas reclaman diálogo social y un nuevo contrato

Tras la intervención del actor, tomaron la palabra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), junto a la titular de CEPYME, Ángela de Miguel.

La llegada del pontífice estadounidense estuvo marcada por una ovación de siete minutos, reflejo del fervor del público. Foto: EFE (Kiko Huesca)

Los referentes coincidieron en destacar la importancia del diálogo social y la negociación colectiva para afrontar los desafíos actuales, planteando la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social que contemple tanto a empresas como a trabajadores.

También intervino José María Coello de Portugal, vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, quien subrayó el rol de la educación como espacio de integración, donde “todos deben reconocerse y sentirse incluidos”.

Cultura y deporte protagonizan un cierre emotivo

El plano deportivo estuvo representado por Carolina Marín y Teresa Perales, quienes ofrecieron un discurso conjunto resaltando el valor del deporte como herramienta de superación. Como gesto simbólico, Marín entregó al papa una raqueta de bádminton.

A través de las pantallas gigantes que transmitieron el encuentro, se lo pudo ver visiblemente conmovido. Foto: EFE (Kiko Huesca)

El componente artístico tuvo momentos destacados desde la previa, con presentaciones de distintas instituciones musicales y de danza. Entre ellas, sobresalió la actuación de la bailaora Sara Baras, que interpretó un fragmento de “Vuela”, homenaje a Paco de Lucía, en una puesta que culminó con una ovación general, acompañada por el propio León XIV siguiendo el ritmo.

El cierre estuvo a cargo de la cantante Rozalén, quien interpretó “Y busqué”, una canción introspectiva que aportó un tono íntimo al final del evento. El acto reunió a una amplia lista de invitados como Mario Vaquerizo, José Mota, Tamara Falcó, Iñaki Gabilondo y Samantha Vallejo-Nájera, reflejando una convocatoria transversal que unió distintos sectores en torno a una jornada marcada por la emoción y el encuentro.