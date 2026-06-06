Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA.

En medio de la búsqueda constante por no perder poder adquisitivo, cada vez más argentinos están recurriendo al plazo fijo UVA como una de las alternativas más atractivas para resguardar sus pesos frente a la inflación. Durante el primer semestre de 2026, este instrumento mostró un crecimiento acelerado y se convirtió en una de las opciones preferidas entre los ahorristas.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos colocados en plazo fijo UVA crecieron de $568.526 millones en marzo a $1.030.533 millones en abril, y luego saltaron a $1.488.983 millones en mayo. Se trata de una expansión muy marcada que no se había visto en los meses previos.

Qué es el plazo fijo UVA y por qué protege de la inflación

El plazo fijo UVA es una inversión en pesos que ajusta el capital todos los días de acuerdo con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), indicador que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esa actualización por inflación se suma una tasa de interés adicional que pagan los bancos.

Por eso, a diferencia del plazo fijo tradicional, este instrumento permite que el ahorro no quede atrasado frente al aumento de precios. En otras palabras, el dinero invertido conserva su valor real y, además, puede ofrecer una ganancia adicional.

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA.

Por qué creció tanto el plazo fijo UVA en 2026

El fuerte avance del plazo fijo UVA durante abril y mayo respondió a dos factores principales: el primero fue el mejor rendimiento relativo frente a otros activos en pesos. Mientras los bonos CER de corto plazo ofrecieron tasas reales negativas, los plazos fijos UVA se movieron en una banda estimada de entre UVA +1% y UVA +2%, según explicó Nicolás Cappella, de IEB.

Ese comportamiento se dio en un contexto en el que la emisión del BCRA para comprar dólares volcó más pesos al mercado. Parte de esa liquidez terminó yendo a instrumentos en moneda local, impulsada además por la estabilidad cambiaria que generó la liquidación de divisas del agro.

El segundo factor que favoreció al plazo fijo UVA fue técnico: este instrumento toma la inflación del mes previo al momento en que se constituye la colocación. Eso generó una oportunidad concreta para quienes invirtieron durante este período.

Por qué el atraso en los índices mejoró el rendimiento

El mecanismo se volvió aún más conveniente porque los índices utilizados para calcular el ajuste llegan con retraso respecto del contexto actual. En la práctica, eso permitió aprovechar una inflación pasada más elevada mientras las tasas del plazo fijo tradicional seguían bajando.

Esa diferencia temporal fue la que abrió una especie de “ventana de oportunidad” para los ahorristas. Durante esos meses, el plazo fijo UVA logró posicionarse como una herramienta mucho más eficiente para defender pesos que otras inversiones ajustadas por inflación o que los depósitos tradicionales.

Plazo fijo UVA vs plazo fijo tradicional: qué conviene hoy

La diferencia central entre ambos instrumentos está en la forma en que protegen el ahorro:

Plazo fijo tradicional ofrece una tasa fija, que puede quedar por debajo de la inflación si los precios suben más rápido.

Plazo fijo UVA ajusta el capital por inflación y suma un plus de tasa, lo que lo vuelve más competitivo en contextos de suba de precios.

Por eso, durante buena parte de 2026, el plazo fijo UVA se consolidó como la herramienta preferida de quienes buscaban invertir pesos sin perder contra la inflación.

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA.

Qué puede pasar con el plazo fijo UVA en el segundo semestre

De cara a la segunda mitad del año, el atractivo del plazo fijo UVA dependerá de cómo evolucionen dos variables clave: la inflación y el mercado cambiario.

Por un lado, si la inflación comienza a desacelerarse y las tasas del plazo fijo tradicional dejan de caer, la ventaja del UVA podría reducirse. Por otro, el final del período fuerte de liquidación de divisas del agro podría modificar el equilibrio cambiario que ayudó a sostener las tasas reales negativas en otros instrumentos en pesos.

En ese escenario, el plazo fijo UVA podría seguir siendo una opción útil para quienes priorizan cobertura ante la inflación, pero su conveniencia relativa ya no sería tan amplia como la observada entre abril y mayo.

Su crecimiento durante el primer semestre de 2026 refleja un cambio claro en el comportamiento de los ahorristas. Frente a un escenario de inflación todavía alta, tasas tradicionales en baja y bonos CER con rendimientos reales negativos, esta inversión apareció como una de las alternativas más efectivas para preservar el valor del dinero en pesos.