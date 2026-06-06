El Gobierno convocó a la mesa política: las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno convocó a la mesa política a un nuevo encuentro este próximo jueves con el objetivo de ordenar las sesiones que se llevarán adelante durante la participación de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

El Ejecutivo pretende coordinar los proyectos que ya están en tratamiento y los textos que todavía siguen bajo revisión técnica.

El Gobierno vetó el ascenso de la magistrada e investigan si fue solo por su vínculo familiar con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Foto: Prensa Senado

En medio de la polémica por el pliego de la jueza Michelli, la Casa Rosada analiza una nueva tanda de pliegos, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia.

Otro de los temas que llegará a la mesa política es el proyecto de juicio por jurados. El texto está “casi terminado” y quedó a disposición de ser enviado al Congreso.

Juicio por jurados en la Ciudad

Otro de los puntos a tratar será la reforma del Código Penal. En paralelo, algo que viene con demora es el nuevo paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger.

Esto incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue bajo revisión técnica.

Federico Sturzenegger. Foto: NA

Otra reforma que viene con demoras es la que tiene que ver con la Defensa de la Competencia, que abarca reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes.

Por su parte, la reforma de la Ley de Sociedades, en cambio, ya fue enviada al Congreso en la última semana de mayo.

La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

Proyectos en tratamiento

En Diputados, la Libertad Avaza busca sesionar en días mundialistas para debatir el súper-RIGI y la ley de lobby.

Además, podrían sumarse al debate proyectos como propiedad privada y pago a los holdouts.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, en el Senado se acumulan proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, y textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y sociedades.

También está previsto que ingresen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que Luis Caputo anunció que relanzará para atraer dólares del colchón al circuito formal.