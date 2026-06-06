Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El Gobierno convocó a la mesa política: las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

La reunión se llevará adelante el próximo jueves. Las claves del encuentro para las próximas sesiones legislativas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 11:32
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mesa política del Gobierno.
Mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno convocó a la mesa política a un nuevo encuentro este próximo jueves con el objetivo de ordenar las sesiones que se llevarán adelante durante la participación de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

El Ejecutivo pretende coordinar los proyectos que ya están en tratamiento y los textos que todavía siguen bajo revisión técnica.

María Verónica Michelli, jueza
El Gobierno vetó el ascenso de la magistrada e investigan si fue solo por su vínculo familiar con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Foto: Prensa Senado

En medio de la polémica por el pliego de la jueza Michelli, la Casa Rosada analiza una nueva tanda de pliegos, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia.

Otro de los temas que llegará a la mesa política es el proyecto de juicio por jurados. El texto está “casi terminado” y quedó a disposición de ser enviado al Congreso.

Contenido Recomendado

¿Chau a la matrícula obligatoria? Los 5 impactos de la reforma inmobiliaria que quiere impulsar el Gobierno

¿Chau a la matrícula obligatoria? Los 5 impactos de la reforma inmobiliaria que quiere impulsar el Gobierno

El Gobierno proyecta aprobar leyes durante el Mundial y presiona para que los diputados no viajen a EEUU

El Gobierno proyecta aprobar leyes durante el Mundial y presiona para que los diputados no viajen a EEUU
Se estableció el juicio por jurados en la Ciudad
Juicio por jurados en la Ciudad

Otro de los puntos a tratar será la reforma del Código Penal. En paralelo, algo que viene con demora es el nuevo paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger.

Esto incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue bajo revisión técnica.

Federico Sturzenegger.
Federico Sturzenegger. Foto: NA

Otra reforma que viene con demoras es la que tiene que ver con la Defensa de la Competencia, que abarca reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes.

Por su parte, la reforma de la Ley de Sociedades, en cambio, ya fue enviada al Congreso en la última semana de mayo.

La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

Proyectos en tratamiento

En Diputados, la Libertad Avaza busca sesionar en días mundialistas para debatir el súper-RIGI y la ley de lobby.

Además, podrían sumarse al debate proyectos como propiedad privada y pago a los holdouts.

Sesión en la Cámara de Diputados
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, en el Senado se acumulan proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, y textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y sociedades.

También está previsto que ingresen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que Luis Caputo anunció que relanzará para atraer dólares del colchón al circuito formal.

Reformas del GobiernoGobiernoCongreso
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

    Hito en Sudamérica: Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

  2. El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

    El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

  3. Tensión en el Senado por el cruce de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich:“Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

    Tensión en el Senado por el cruce de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich: “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

  4. Sorpresa en el Gobierno:Patricia Bullrich puso la presidencia del bloque en el Senado a disposición de Milei

    Sorpresa en el Gobierno: Patricia Bullrich puso la presidencia del bloque en el Senado a disposición de Milei

  5. Milei en Israel:“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir; nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”

    Milei en Israel: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir; nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

El Gobierno convocó a la mesa política: las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

Turismo

Jubilados en CABA:cómo acceder a peñas gratis y al beneficio cultural que también da descuentos en teatro, cine y museos

Jubilados en CABA: cómo acceder a peñas gratis y al beneficio cultural que también da descuentos en teatro, cine y museos

ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Internacionales

Trump endurece su mensaje a Irán y crece la tensión por el acuerdo que busca frenar la guerra

Trump endurece su mensaje a Irán y crece la tensión por el acuerdo que busca frenar la guerra

Brasil se refuerza con 20 nuevos aviones caza de última generación:la estrategia del Gobierno de Lula da Silva

Bolivia reabre una ruta clave hacia La Paz, pero la crisis sigue golpeando el abastecimiento, la salud y la economía

La cuadratura del triángulo:China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?