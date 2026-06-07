Mejores destinos para jubilarse en 2026: los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking

Tres países de América Latina entre los mejores destinos para jubilarse en 2026. Foto: Magnific

Cada vez más personas sueñan con pasar su jubilación en el exterior, disfrutando de una mejor calidad de vida, costos accesibles y entornos atractivos. En este escenario, América Latina vuelve a destacarse: Panamá, Costa Rica y México fueron incluidos entre los diez mejores países del mundo para retirarse en 2026, según el Índice Anual de Jubilación elaborado por International Living.

El informe analiza 20 destinos internacionales y evalúa siete aspectos clave para quienes buscan establecerse fuera de su país durante la etapa de retiro. Entre ellos, se encuentran: la calidad y el costo de la atención médica, el desarrollo e infraestructura, el clima, el costo de vida, la facilidad para integrarse socialmente, los beneficios migratorios y las posibilidades de acceder a una vivienda.

Cada nación recibe una puntuación de 0 a 100 en estas categorías, y el promedio determina su ubicación final en el ranking.

Ranking 2026: cuáles son los mejores países del mundo para jubilarse

El primer lugar fue para Grecia (90,1 puntos). El país mediterráneo sobresale especialmente por su nivel de afinidad con los extranjeros, además de ofrecer excelentes condiciones en materia de salud, clima, desarrollo e inversión inmobiliaria. Con más de 12.800 kilómetros de costa y más de 200 islas habitadas, combina calidad de vida, diversidad geográfica y patrimonio histórico.

Con más de 12.800 kilómetros de costa y más de 200 islas habitadas, Grecia combina calidad de vida y diversidad. Foto: Unsplash

Panamá: el mejor país para obtener visas y beneficios para jubilados extranjeros

En segundo lugar aparece Panamá (89,3 puntos). El país centroamericano lidera la categoría de visas y beneficios, con una calificación de 97 puntos, gracias a las facilidades que ofrece a los jubilados extranjeros para obtener residencia y establecerse legalmente.

Además, obtuvo una alta valoración por las oportunidades para alquilar o comprar propiedades. Según International Living, los extranjeros cuentan prácticamente con los mismos derechos de propiedad que los ciudadanos panameños.

Costa Rica: uno de los mejores destinos para retirarse por su clima y calidad de vida

El tercer puesto corresponde a Costa Rica (87,6 puntos). Su principal fortaleza es el clima, considerado el mejor entre todos los países analizados, con 97 puntos.

En tercer puesto, Costa Rica se destaca por su desarrollo, infraestructura y la facilidad para integrarse socialmente. Foto: Unsplash

También se destaca por su desarrollo, infraestructura y la facilidad para integrarse socialmente. “Aquí puedes encontrar el clima perfecto, siempre y cuando no busques nieve”, resume el informe.

México: beneficios, descuentos y una gran comunidad de expatriados

México se ubicó en la quinta posición global con 87,3 puntos y se consolidó como uno de los destinos más atractivos para jubilados extranjeros.

El estudio destaca especialmente los beneficios que reciben los residentes temporales y permanentes, incluyendo actividades culturales, descuentos en transporte y servicios. Entre las ventajas mencionadas figuran acceso gratuito a museos, entradas de cine a bajo costo y rebajas superiores al 50% en distintos servicios para quienes cuentan con la tarjeta INAPAM destinada a adultos mayores.

México se ubicó en la quinta posición global con 87,3 puntos y se consolidó como uno de los destinos más atractivos. Foto: Unsplash

International Living resalta la combinación de una amplia comunidad de expatriados, una atención médica accesible, una cultura vibrante y un estilo de vida considerado más saludable.

Europa lidera la lista de los mejores países para la jubilación en el exterior

A pesar de que América Latina logró una presencia destacada, Europa concentra la mayor cantidad de destinos dentro del top 10.

Portugal ocupó el cuarto lugar gracias a su alto nivel de desarrollo, infraestructura moderna y clima favorable. Italia, Francia y España también figuran entre las mejores opciones para quienes buscan una jubilación en el extranjero.

Portugal ocupó el cuarto lugar gracias a su alto nivel de desarrollo, infraestructura moderna y clima favorable. Foto: Unsplash.

Francia obtuvo la máxima puntuación en atención médica, mientras que España se destacó por su sistema sanitario y la calidad de vida que aún puede mantenerse con presupuestos moderados fuera de las grandes ciudades.

Tailandia y Malasia: opciones económicas para jubilarse en Asia

El ranking también incluye dos representantes asiáticos: Tailandia y Malasia. Ambos sobresalen por su bajo costo de vida, aunque Tailandia lidera ampliamente esta categoría con 96 puntos.

Tailandia se destaca por servicios como atención médica privada, internet de velocidad o tratamientos de bienestar. Foto: Unsplash.

El informe destaca que en ese país servicios como atención médica privada, internet de alta velocidad, limpieza del hogar o tratamientos de bienestar tienen costos significativamente inferiores a los de Europa o Norteamérica, sin sacrificar calidad.

Top 10 de los mejores países para jubilarse en 2026