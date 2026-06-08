Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

El Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas señaló que la inflación del quinto mes de 2026 habría experimentado una nueva desaceleración. Qué porcentajes se manejan.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 21:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Inflación, compras.
Inflación, compras. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 11 de junio el dato de la inflación de mayo, que -se estima- habría experimentado una nueva desaceleración respecto del mes previo, rondando entre el 2,1% y 2,4%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría reflejado la segunda merma seguida en mayo frente al 2,6% registrado en abril, pero se mantendría por encima del 2%, según señalan analistas privados.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) en base a las estimaciones privadas señaló que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la interanual alcance a fin de año 30,5%.

Inflación INDEC 2026, mes a mes

  • Enero: 2,9%
  • Febrero: 2,9%
  • Marzo: 3,4%
  • Abril: 2,6%
Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA

Qué estiman las consultoras para la inflación de mayo 2026

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). En tanto, estimó que la variación interanual fue de 33,4%.

Contenido Recomendado

La inflación de mayo se estima en 2% mientras mejoran las expectativas sobre la economía

La inflación de mayo se estima en 2% mientras mejoran las expectativas sobre la economía

Datos del INDEC:la inflación al por mayor fue del 5,2% en abril y acumuló un 11,6% en lo que va del 2026

Datos del INDEC: la inflación al por mayor fue del 5,2% en abril y acumuló un 11,6% en lo que va del 2026

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó en tanto que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

Desde la entidad afirmaron que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta”.

Además, el informe señala que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice”. Le siguieron Medicina (0,3%) y Transporte (0,3%). El único que bajó fue Vivienda, con una caída mensual de 1,2%.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

El reporte remarcó que los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, el cual subió un 2,7%, “acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”.

InflaciónINDECEconomía argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

    ANSES en junio: quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

  2. Dato clave de PAMI:en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

    Dato clave de PAMI: en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

  3. El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

    El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

  4. ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

    ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas: cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

  5. VTV en junio 2026:cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

    VTV en junio 2026: cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés
Lo último
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026:qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking