Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Inflación, compras. Foto: REUTERS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 11 de junio el dato de la inflación de mayo, que -se estima- habría experimentado una nueva desaceleración respecto del mes previo, rondando entre el 2,1% y 2,4%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría reflejado la segunda merma seguida en mayo frente al 2,6% registrado en abril, pero se mantendría por encima del 2%, según señalan analistas privados.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) en base a las estimaciones privadas señaló que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la interanual alcance a fin de año 30,5%.

Inflación INDEC 2026, mes a mes

Enero: 2,9%

Febrero: 2,9%

Marzo: 3,4%

Abril: 2,6%

Inflación en supermercados. Foto: NA

Qué estiman las consultoras para la inflación de mayo 2026

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). En tanto, estimó que la variación interanual fue de 33,4%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó en tanto que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

Desde la entidad afirmaron que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta”.

Además, el informe señala que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice”. Le siguieron Medicina (0,3%) y Transporte (0,3%). El único que bajó fue Vivienda, con una caída mensual de 1,2%.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

El reporte remarcó que los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, el cual subió un 2,7%, “acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”.