Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel. Foto: REUTERS

La televisión estatal iraní informó este domingo que Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

“Irán lanzó misiles contra Israel”, informó IRIB (siglas en inglés de la televisión estatal), medio oficial que mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

Mientras se producía el ataque, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en su cuenta de X una imagen de la bandera iraní y del Líbano.

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel. Video: REUTERS

Por su parte, el Ejército iraní le advirtió a Israel de que si responde a los ataques que llevó a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se “enfrentará a una respuesta devastadora”.

“Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios”, dijo el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado publicado por medios iraníes.

Irán sostiene que el Líbano está incluido en el alto el fuego

La ofensiva militar se produce después de que Irán haya advertido que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos el 8 de abril incluye a la nación árabe.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó esta tarde que los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos.

“El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos”, dijo en X el político y ex general de la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá “con firmeza y dureza” al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano.

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel. Foto: REUTERS

“Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye”, dijo en X el influyente político conservador. “Estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche”, indicó.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia de Hezbollah, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Los ataques coinciden con la llegada a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un “mensaje especial” para el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.