Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

La Fuerza Aérea Argentina sumó un nuevo hito en la incorporación de los F-16 con vuelos sin instructor en Estados Unidos. Además, el Gobierno busca adquirir aviones KC-135 para ampliar las capacidades operativas del sistema de armas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 14:40
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pilotos argentinos ya realizan vuelos solos a bordo de los aviones F-16.
Pilotos argentinos ya realizan vuelos solos a bordo de los aviones F-16. Foto: Foto generada con IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La incorporación de los aviones cazas F-16 continúa marcando el proceso de modernización más importante de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en décadas. En las últimas semanas, pilotos argentinos alcanzaron un nuevo objetivo dentro de su programa de formación en Estados Unidos al completar por primera vez vuelos en solitario sobre estas aeronaves, un paso considerado clave para la futura operación plena del sistema de armas adquirido a Dinamarca.

La capacitación se desarrolla en la ciudad de Tucson, Arizona, bajo el programa denominado “Peace Condor”, que contempla una formación integral para pilotos y técnicos argentinos con estándares equivalentes a los de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pilotos argentinos avanzan en la capacitación para operar los F-16

El denominado “vuelo solo” representa una de las etapas más importantes dentro del entrenamiento. Se trata de una instancia en la que el piloto opera la aeronave sin la supervisión directa de un instructor, demostrando que posee los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en una plataforma de combate de alta complejidad.

La capacitación es brindada por la empresa canadiense Top Aces, contratada para acompañar el proceso de adaptación de las tripulaciones argentinas a los F-16. El programa incluye diferentes fases de instrucción, desde cursos básicos hasta entrenamientos avanzados orientados a la calificación de misión, liderazgo de formación y preparación de futuros instructores.

Contenido Recomendado

Histórico logro en Sudamérica:una mujer se convirtió en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

Histórico logro en Sudamérica: una mujer se convirtió en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica
Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Según especialistas del sector defensa, este avance confirma que el cronograma previsto para la incorporación operativa de los aviones continúa desarrollándose de acuerdo con los objetivos establecidos por la FAA y el Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, en Argentina continúan las actividades de entrenamiento complementarias. Durante los últimos días se realizaron ejercicios en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde pilotos argentinos y especialistas de Top Aces desarrollaron nuevas prácticas vinculadas a la futura operación del sistema.

El Gobierno busca sumar aviones KC-135 para reabastecimiento en vuelo

En paralelo al entrenamiento de las tripulaciones, el Gobierno nacional avanza en gestiones para fortalecer las capacidades logísticas de la Fuerza Aérea mediante la adquisición de aviones Boeing KC-135 Stratotanker.

Estas aeronaves permitirían realizar reabastecimiento de combustible en vuelo, una capacidad considerada fundamental para aprovechar plenamente el potencial operativo de los F-16 y ampliar significativamente su alcance estratégico.

Con ese objetivo, autoridades de la FAA mantuvieron recientemente reuniones con altos mandos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). Los encuentros estuvieron enfocados en profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa y abordar aspectos vinculados al entrenamiento, la interoperabilidad de los F-16 y el sostenimiento de otras aeronaves actualmente en servicio, como los C-130 Hércules.

Avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker. Foto: Wikipedia

Buscan adelantar la llegada de un nuevo lote de F-16

La FAA recibió durante diciembre de 2025 el primer grupo de seis aviones adquiridos a Dinamarca. El plan original contemplaba la llegada de otras seis unidades hacia finales de 2026, pero los avances registrados en la capacitación de pilotos y en la infraestructura de apoyo técnico impulsaron una nueva meta.

Fuentes vinculadas al área de Defensa indican que existe interés en adelantar el arribo de ese segundo lote al menos tres meses respecto del cronograma inicial.

Además, una vez finalizada la primera etapa de entrenamiento operativo, la intención es trasladar el sistema de armas a Tandil, donde recientemente fue inaugurado el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA). Desde allí se proyecta consolidar la operación de los cazas y desarrollar la formación de futuras generaciones de pilotos argentinos.

La combinación de nuevos aviones, capacitación internacional y capacidades de reabastecimiento aéreo refleja la apuesta de la Argentina por recuperar competencias estratégicas que habían permanecido limitadas durante años y posicionar nuevamente a la Fuerza Aérea dentro de los estándares operativos de las principales fuerzas de la región.

Aviones F-16Fuerza Aérea ArgentinaFuerzas Armadas
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

    Hito en Sudamérica: Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

  2. El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

    El Gobierno convocó a la mesa política: las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

  3. Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

    Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

  4. El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

    El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

  5. Qué es “Gemelo Digital”, la plataforma del Gobierno que busca diseñar políticas sociales basadas en inteligencia artificial

    Qué es “Gemelo Digital”, la plataforma del Gobierno que busca diseñar políticas sociales basadas en inteligencia artificial
Lo último
También podría interesarte
Política

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

Economía

VTV en junio 2026:cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

VTV en junio 2026: cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

Jubilados en CABA:cómo acceder a peñas gratis y al beneficio cultural que también da descuentos en teatro, cine y museos

ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

Internacionales

EEUU acelera una nueva generación de misiles:el motor líquido que volvió a volar en solo 45 días

EEUU acelera una nueva generación de misiles: el motor líquido que volvió a volar en solo 45 días

Trump endurece su mensaje a Irán y crece la tensión por el acuerdo que busca frenar la guerra

Brasil se refuerza con 20 nuevos aviones caza de última generación:la estrategia del Gobierno de Lula da Silva

Bolivia reabre una ruta clave hacia La Paz, pero la crisis sigue golpeando el abastecimiento, la salud y la economía