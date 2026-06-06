Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Pilotos argentinos ya realizan vuelos solos a bordo de los aviones F-16. Foto: Foto generada con IA

La incorporación de los aviones cazas F-16 continúa marcando el proceso de modernización más importante de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en décadas. En las últimas semanas, pilotos argentinos alcanzaron un nuevo objetivo dentro de su programa de formación en Estados Unidos al completar por primera vez vuelos en solitario sobre estas aeronaves, un paso considerado clave para la futura operación plena del sistema de armas adquirido a Dinamarca.

La capacitación se desarrolla en la ciudad de Tucson, Arizona, bajo el programa denominado “Peace Condor”, que contempla una formación integral para pilotos y técnicos argentinos con estándares equivalentes a los de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pilotos argentinos avanzan en la capacitación para operar los F-16

El denominado “vuelo solo” representa una de las etapas más importantes dentro del entrenamiento. Se trata de una instancia en la que el piloto opera la aeronave sin la supervisión directa de un instructor, demostrando que posee los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en una plataforma de combate de alta complejidad.

La capacitación es brindada por la empresa canadiense Top Aces, contratada para acompañar el proceso de adaptación de las tripulaciones argentinas a los F-16. El programa incluye diferentes fases de instrucción, desde cursos básicos hasta entrenamientos avanzados orientados a la calificación de misión, liderazgo de formación y preparación de futuros instructores.

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Según especialistas del sector defensa, este avance confirma que el cronograma previsto para la incorporación operativa de los aviones continúa desarrollándose de acuerdo con los objetivos establecidos por la FAA y el Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, en Argentina continúan las actividades de entrenamiento complementarias. Durante los últimos días se realizaron ejercicios en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde pilotos argentinos y especialistas de Top Aces desarrollaron nuevas prácticas vinculadas a la futura operación del sistema.

El Gobierno busca sumar aviones KC-135 para reabastecimiento en vuelo

En paralelo al entrenamiento de las tripulaciones, el Gobierno nacional avanza en gestiones para fortalecer las capacidades logísticas de la Fuerza Aérea mediante la adquisición de aviones Boeing KC-135 Stratotanker.

Estas aeronaves permitirían realizar reabastecimiento de combustible en vuelo, una capacidad considerada fundamental para aprovechar plenamente el potencial operativo de los F-16 y ampliar significativamente su alcance estratégico.

Con ese objetivo, autoridades de la FAA mantuvieron recientemente reuniones con altos mandos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). Los encuentros estuvieron enfocados en profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa y abordar aspectos vinculados al entrenamiento, la interoperabilidad de los F-16 y el sostenimiento de otras aeronaves actualmente en servicio, como los C-130 Hércules.

Avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker. Foto: Wikipedia

Buscan adelantar la llegada de un nuevo lote de F-16

La FAA recibió durante diciembre de 2025 el primer grupo de seis aviones adquiridos a Dinamarca. El plan original contemplaba la llegada de otras seis unidades hacia finales de 2026, pero los avances registrados en la capacitación de pilotos y en la infraestructura de apoyo técnico impulsaron una nueva meta.

Fuentes vinculadas al área de Defensa indican que existe interés en adelantar el arribo de ese segundo lote al menos tres meses respecto del cronograma inicial.

Además, una vez finalizada la primera etapa de entrenamiento operativo, la intención es trasladar el sistema de armas a Tandil, donde recientemente fue inaugurado el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA). Desde allí se proyecta consolidar la operación de los cazas y desarrollar la formación de futuras generaciones de pilotos argentinos.

La combinación de nuevos aviones, capacitación internacional y capacidades de reabastecimiento aéreo refleja la apuesta de la Argentina por recuperar competencias estratégicas que habían permanecido limitadas durante años y posicionar nuevamente a la Fuerza Aérea dentro de los estándares operativos de las principales fuerzas de la región.