Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones no solo traerán un deterioro momentáneo en las condiciones del tiempo, sino que también abrirán una nueva etapa para el clima en el AMBA.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 21:25
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
A tourist wearing a rain coat walks through heavy rain brought by Typhoon Jangmi in Tokyo, Japan, June 3, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
A tourist wearing a rain coat walks through heavy rain brought by Typhoon Jangmi in Tokyo, Japan, June 3, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La inestabilidad vuelve a ganar protagonismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, donde las tormentas muestran una intensificación que modifica el panorama climático de las próximas horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias no solo traerán un deterioro momentáneo en las condiciones del tiempo, sino que también abrirán una nueva etapa para el clima en Buenos Aires, con cambios en la nubosidad, la humedad y la evolución de las temperaturas.

En este contexto, una de las principales preguntas es cómo seguirá el clima después de las lluvias y si el mal tiempo dará paso rápidamente a una mejora o si persistirá un ambiente inestable sobre el AMBA. El pronóstico del SMN anticipa que, tras el pico de tormentas, podrían mantenerse condiciones variables, por lo que el foco ya no está solo en cuándo llueve, sino en cómo evolucionará el tiempo en los días siguientes.

El lunes, el punto más fuerte de las lluvias

El momento con lluvias más fuertes se concentrará durante la madrugada y la mañana, cuando se esperan las precipitaciones más intensas. Durante esa franja horaria, el mal tiempo tendrá mayor capacidad de hacerse sentir, ya que se registrarán entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones.

Además, visibilidad reducida, tránsito más lento y una atmósfera cargada marcará el pulso de la jornada desde temprano y se extenderá durante todo el día.

Contenido Recomendado

Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Alerta amarilla por lluvia en Buenos Aires: las zonas afectadas

Para este lunes, el SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas que alcanza a las siguientes localidades: Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Hasta qué hora llueve este lunes en Buenos Aires

El escenario empezará a cambiar con el correr de las horas. Ya para la noche, las lluvias pasarán a ser más aisladas, señal de que el sistema comenzará a perder intensidad, mientras que hacia la madrugada del martes el pronóstico muestra un cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitación.

Ese dato anticipa que el tramo más inestable quedará atrás sobre el final del lunes, y que el martes ya llegará sin lluvias en el pronóstico, con una mejora más clara y sostenida en las condiciones del tiempo. A partir de esta situación, el foco está puesto en cómo seguirá el clima en Buenos Aires.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para esta semana

  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C, con lluvias fuertes desde la madrugada hasta la tarde, que bajarán su intensidad recién a la noche.
  • Martes: mínima de 9 °C y máxima de 15 °C con cielo de algo a mayormente nublado. No se esperan lluvias.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

    Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

  2. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  3. Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

    Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

  4. Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River:cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

    Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

  5. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico
Lo último
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026:qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking