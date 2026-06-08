Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

A tourist wearing a rain coat walks through heavy rain brought by Typhoon Jangmi in Tokyo, Japan, June 3, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon Foto: REUTERS

La inestabilidad vuelve a ganar protagonismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, donde las tormentas muestran una intensificación que modifica el panorama climático de las próximas horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias no solo traerán un deterioro momentáneo en las condiciones del tiempo, sino que también abrirán una nueva etapa para el clima en Buenos Aires, con cambios en la nubosidad, la humedad y la evolución de las temperaturas.

En este contexto, una de las principales preguntas es cómo seguirá el clima después de las lluvias y si el mal tiempo dará paso rápidamente a una mejora o si persistirá un ambiente inestable sobre el AMBA. El pronóstico del SMN anticipa que, tras el pico de tormentas, podrían mantenerse condiciones variables, por lo que el foco ya no está solo en cuándo llueve, sino en cómo evolucionará el tiempo en los días siguientes.

El lunes, el punto más fuerte de las lluvias

El momento con lluvias más fuertes se concentrará durante la madrugada y la mañana, cuando se esperan las precipitaciones más intensas. Durante esa franja horaria, el mal tiempo tendrá mayor capacidad de hacerse sentir, ya que se registrarán entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones.

Además, visibilidad reducida, tránsito más lento y una atmósfera cargada marcará el pulso de la jornada desde temprano y se extenderá durante todo el día.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Alerta amarilla por lluvia en Buenos Aires: las zonas afectadas

Para este lunes, el SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas que alcanza a las siguientes localidades: Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Hasta qué hora llueve este lunes en Buenos Aires

El escenario empezará a cambiar con el correr de las horas. Ya para la noche, las lluvias pasarán a ser más aisladas, señal de que el sistema comenzará a perder intensidad, mientras que hacia la madrugada del martes el pronóstico muestra un cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitación.

Ese dato anticipa que el tramo más inestable quedará atrás sobre el final del lunes, y que el martes ya llegará sin lluvias en el pronóstico, con una mejora más clara y sostenida en las condiciones del tiempo. A partir de esta situación, el foco está puesto en cómo seguirá el clima en Buenos Aires.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para esta semana

Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C, con lluvias fuertes desde la madrugada hasta la tarde, que bajarán su intensidad recién a la noche.

Martes: mínima de 9 °C y máxima de 15 °C con cielo de algo a mayormente nublado. No se esperan lluvias.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias