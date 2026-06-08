Maharajas Express: el tren más lujoso del planeta que parece un hotel cinco estrellas y tiene boletos de hasta 50 mil dólares

Maharajas Express, el tren más lujoso del planeta. Foto: Maharajas Express

India alberga algunos de los trenes de lujo más impresionantes del planeta. Entre nombres emblemáticos como el Golden Chariot y el Palace on Wheels, hay uno que se destaca por encima del resto: el Maharajas Express, una propuesta ferroviaria exclusiva que combina confort, historia y servicios premium para recorrer algunos de los destinos más fascinantes del país asiático.

Desde su lanzamiento, este tren acumuló importantes reconocimientos internacionales. Fue distinguido como “Mejor Tren de Lujo” por los CNBC Awaaz Travel Awards y recibió en varias oportunidades el premio a “Tren de Lujo Líder del Mundo” otorgado por los World Travel Awards, considerados los “Oscar del turismo”.

Cómo es el Maharajas Express, el tren de lujo más famoso de India

El Maharajas Express está compuesto por 23 vagones y tiene capacidad para apenas 84 pasajeros, una característica que refuerza su carácter exclusivo. Su diseño interior combina la elegancia de los antiguos maharajás con comodidades modernas de primer nivel.

A bordo, los viajeros encuentran aire acondicionado en todos los espacios, conexión Wi-Fi, servicio médico permanente, vigilancia las 24 horas y un sofisticado sistema de seguridad con cámaras de circuito cerrado.

El Maharajas Express está compuesto por 23 vagones y tiene capacidad para apenas 84 pasajeros. Foto: Maharajas Express

La experiencia busca replicar el lujo de los antiguos palacios de la India, pero con la posibilidad de descubrir ciudades históricas, fortalezas, templos y paisajes únicos sin necesidad de cambiar de alojamiento.

Safari Bar y Rajah Club: los exclusivos espacios de entretenimiento del tren

Más allá de las cabinas y restaurantes, el Maharajas Express dispone de áreas comunes diseñadas para el descanso y entretenimiento.

El Safari Bar ofrece una amplia variedad de cócteles y bebidas premium, mientras que el elegante Rajah Club funciona como un exclusivo lounge donde los pasajeros pueden socializar o simplemente disfrutar del paisaje.

Además, el tren cuenta con una biblioteca para los amantes de la lectura y espacios recreativos con juegos de mesa para quienes buscan momentos de ocio durante el trayecto.

El Safari Bar ofrece una amplia variedad de cócteles y bebidas premium, y Rajah Club un exclusivo lounge. Foto: Maharajas Express

Cómo son las suites y habitaciones del Maharajas Express

Las opciones de alojamiento incluyen 20 cabinas Deluxe, 18 Junior Suites, cuatro Suites y una espectacular Presidential Suite, considerada una de las más exclusivas del transporte ferroviario mundial.

Las Junior Suites se dividen entre habitaciones con camas individuales y camas matrimoniales, todas equipadas con amplios ventanales panorámicos y conexión Wi-Fi.

La Presidential Suite lleva el concepto de lujo a otro nivel. Incluye dormitorio principal, sala de estar, minibar, escritorio, caja fuerte y beneficios exclusivos, entre ellos la posibilidad de usar un automóvil de lujo en determinados destinos incluidos en el itinerario.

Las opciones de alojamiento incluyen 20 cabinas Deluxe, 18 Junior Suites, cuatro Suites y una Presidential Suite. Foto: Maharajas Express

Qué recorridos ofrece el Maharajas Express para conocer India

Los pasajeros pueden elegir entre distintos programas turísticos que combinan cultura, historia, naturaleza y, además, patrimonio arquitectónico.

Entre las opciones más populares se encuentra The Indian Panorama, un recorrido de siete días y seis noches con salida y llegada en Delhi que permite conocer algunas de las joyas menos exploradas del país.

También están disponibles los itinerarios The Indian Splendour, Heritage of India y Treasures of India, cada uno diseñado para ofrecer experiencias diferentes según la duración y los destinos incluidos.

Cuánto cuesta viajar en el Maharajas Express, uno de los trenes más lujosos del mundo

La exclusividad tiene su precio. Las tarifas varían según la categoría elegida y el itinerario seleccionado, pero las experiencias más premium pueden alcanzar cifras comparables a las de los cruceros más exclusivos del mundo.

La propuesta más ambiciosa corresponde al recorrido The Indian Splendour en Presidential Suite, cuyo valor ronda los US$ 50.000 (más de 70 millones de pesos argentinos) por persona para una experiencia de siete días y seis noches.

Si bien se trata de una inversión considerable, el Maharajas Express continúa siendo una de las experiencias ferroviarias más codiciadas del planeta, combinando el encanto de los viajes clásicos con estándares de lujo que rivalizan con los mejores hoteles cinco estrellas del mundo.