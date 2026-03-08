En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Radiantemente Leo, hoy te encuentras en un punto de gran vitalidad. El mundo está a tus pies y tus *habilidades* innatas brillarán. Aprovecha esto para avanzar en tus proyectos más deseados.

Salud

Tu energía es abundante. Emplea ese torrente de vitalidad para realizar actividades que impulsen tu bienestar. Un *acercamiento deportivo* puede ser especialmente beneficioso.

Dinero

Tu vida económica florece. Recibe con agrado los frutos de tu trabajo. Sin embargo, maneja estos beneficios con cautela, destinando parte al ahorro y evaluando dónde invertir sabiamente.

Amor

Este es un día para demostrar tu *afecto*. Sorprende a esa persona especial con un gesto que hable de tu amor y devoción. César con acciones cualquier duda sobre tus verdaderas intenciones.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.