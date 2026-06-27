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Acuario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 27 de junio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Acuario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Acuario está regido por Urano. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Amatista. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 27 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

Vivirás momentos de éxtasis y otros de cierta desolación. No dejes de lado a tus amigos de siempre, y menos a tu familia.

Salud y energía de Acuario este día 27 de junio de 2026

Conviene que no tomes los problemas a la tremenda. De otra forma, caerás en frecuentes estallidos emocionales que no serán nada buenos.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Tal vez reemplaces a alguien que deja su puesto. Si actúas de buena fe, la culpa no tendrá lugar y te irá de maravillas.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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