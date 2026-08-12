Le robó el celular a una mujer, lo atraparon y se arrepintió con una ridícula excusa

Un hombre robó un celular en Constitución y luego se arrepintió. Foto: Captura Canal 26

Este martes una extraña secuencia ocurrió en Constitución. Un motociclista que se encontraba en viaje por una de las principales avenidas del barrio porteño fue testigo de un robo a plena luz del día. En una parada de colectivo, un hombre se acercó a una joven y le sacó el celular de las manos.

Segundos después del hecho delictivo, el sujeto empezó a correr, pero como era perseguido por el motociclista que, a su vez, se encontraba filmando todo el trayecto, el ladrón frenó su huida y lanzó a la cámara un pedido de disculpas insólito: “Perdón, era una broma”.

Insólito robo en Constitución

En la filmación, se ve cómo el individuo le devuelve el dispositivo móvil a la dueña y se esfuma de la escena.

Robo de celulares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Según un informe de BTR Consulting con datos de 2023 y 2024, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y GBA) se registran 9.000 robos de celulares por día, lo que se traduce, a su vez, en 300 a 400 robos de dispositivos móviles por hora en ambas regiones de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al análisis de la consultora, además, las denuncias que se realizan son muchas menos en comparación con los hechos delictivos que ocurren en solo una jornada.

9.000 robos de celulares ocurren por día en Buenos Aires según un informe de 2024.

Asimismo, indicaron en el estudio que el robo de celulares cuenta con tres objetivos: el costo del dispositivo; la identidad de la víctima y accesos a recursos económicos como, por ejemplo, cuentas bancarias o billeteras virtuales.

Sin embargo, aseguraron que el primer propósito de robo es obtener el aparato para luego venderlo. Más atrás están los datos personales de la víctima y luego su información financiera.

Qué hacer para proteger la información personal en caso de robo de celular

Si bien la mayoría de los delincuentes buscan el aparato en sí, también existen bandas que se dedican al robo de información personal para luego llevar a cabo extorsiones o estafas. En estos casos, es importante llevar a cabo una serie de medidas para proteger los datos personales.

Los especialistas recomiendan tener un patrón de bloqueo para el celular. Este puede ser numérico o reconocimiento facial. A su vez, el dispositivo móvil también se puede bloquear de manera remota luego del hurto. Asimismo, aconsejan cambiar la contraseña del correo electrónico principal y cerrar las sesiones abiertas de WhatsApp.

Ante el robo del celular, los especialistas recomiendan bloquear el dispositivo de manera remota. Foto: Comercio y Justicia

Por otro lado, en cuanto a las claves de cuentas bancarias y billeteras virtuales, como se trata de data muy sensible, es recomendable cambiar las claves para que no tengan opción de ingresar a las mismas y realizar cualquier tipo de transferencia de dinero.

Finalmente, los expertos sugieren, en todos los casos, la autenticación de dos pasos. Esta medida incluso es efectiva ante los delincuentes que roban información personal a través de la modalidad de phishing (un tipo de estafa digital en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas u organismos públicos). Con dicha autenticación, no es posible cambiar la clave de un correo electrónico o WhatsApp a menos de que se cuente con el segundo método de confirmación, que siempre lo tendrá el dueño.