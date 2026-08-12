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Caso Marina Rosalía Segovia: quién era la mujer de 46 años que fue hallada muerta al lado de su novio en Corrientes

La causa está a cargo de la UFI de Corrientes N°9 que, en este momento, se encuentra investigando un posible femicidio perpetrado por la pareja de Marina Rosalía Segovia, identificado como Sergio Sánchez.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Caso Marina Rosalía Segovia: investigan un posible femicidio en Corrientes
Caso Marina Rosalía Segovia: investigan un posible femicidio en Corrientes Foto: Redes Sociales
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Efectivos de la Policía de Corrientes encontraron el cuerpo de Marina Rosalía Segovia (46) en su casa de Bañado Norte, ubicada en la calle Pasaje Dante al 320, de dicha provincia del norte argentino, este lunes en horas de la tarde. Los oficiales indicaron que la mujer se hallaba junto a los restos de su novio, identificado como Sergio Hugo Sánchez (36).

La denuncia la realizó su hijo en la mañana del domingo ya que, según su declaración, no podía comunicarse con su madre desde hacía varias horas después de haberse reunido en una fiesta familiar el sábado.

De esta manera, agentes de la Comisaría Sexta de Corrientes se desplazaron hacia el lugar y confirmaron el hallazgo de los dos cuerpos a las autoridades judiciales.

Quién era Marina Rosalía Segovia, la mujer encontrada muerta en Corrientes este lunes

Marina, de 46 años, era una mujer multifacética. Sus dos pasiones eran la manicura y los hábitos de belleza. De hecho, tenía un emprendimiento propio vinculado a este servicio: vendía cremas y productos para el cuidado del rostro y, además, ofrecía alisado para el cabello. La mujer también se dedicaba a la creación de contenido.

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Caso Marina Segovia
La mujer de 46 años era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como creadora de contenido. Foto: Redes Sociales

En su cuenta de Instagram, donde tenía casi 800 seguidores, se describía como “creadora de contenido UGC -contenido generado por el usuario-” y en su perfil compartía frases de autoconocimiento personal y de superación. Además, la emprendedora también publicaba videos con tips para la rutina diaria.

En cuanto a su familia, Marina era madre de cuatro hijos, dos de ellos son menores actualmente. En tanto, desde hacía algunos meses, había iniciado un vínculo amoroso con Sergio Sánchez.

Pero la actividad de la mujer no se reducía únicamente a su trabajo y a la maternidad, también tenía tiempo para realizar tareas solidarias: en concreto acudía a una Iglesia de la capital de la provincia de Corrientes y allí daba charlas motivacionales y de acompañamiento a personas con consumo problemático de estupefacientes.

“Posible femicidio”, una de las hipótesis de la muerte de Marina Rosalía Segovia

En este momento, el caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Corrientes N°9 con Jorge Antonio Casarotto como líder de la investigación. La principal hipótesis de la causa es la de un presunto femicidio, perpetrado por la pareja de Marina, Sergio Sánchez, seguido de suicidio.

La información primaria con la que ya cuenta el fiscal es que la mujer de 46 años murió por un estrangulamiento, mientras que su pareja falleció ahorcándose con un cable. Por otro lado, indicaron que la muerte habría ocurrido 24 horas antes del hallazgo.

Caso Marina Segovia
La hipótesis de la Justicia es que Marina podría haber sido víctima de un femicidio. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, estos resultados forman parte del informe preliminar de la autopsia de ambos cuerpos. Los autoridades judiciales, en este sentido, aguardan el documento final para poder esclarecer una línea de investigación. Asimismo, las autoridades señalaron que se peritará el celular de la mujer en las próximas horas y se harán análisis toxicológicos para determinar la presencia o no de sustancias.

Por otro lado, el padre del hombre declaró a los agentes que no veía a su hijo desde el sábado. En tanto, la Policía comunicó que el presunto sospechoso tenía problemas con las drogas, pero que no presentaba antecedentes penales.

Violencia de géneroFemicidioCorrientesInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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