La esquina más londinense de Buenos Aires: está en Belgrano R, tiene una librería icónica y te hace sentir en Notting Hill

La esquina más inglesa está en Belgrano R Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Hay esquinas porteñas que parecen hechas para pasar rápido, y otras que obligan a bajar el paso. La de Conde y Echeverría, en pleno Belgrano R, pertenece a esa segunda categoría: un cruce silencioso, arbolado y elegante donde Buenos Aires parece suspender por un momento su ritmo frenético para ponerse un saco de tweed, abrir una puerta de madera antigua y mirar hacia Londres.

No hace falta viajar a Notting Hill para encontrar fachadas señoriales, veredas tranquilas, jardines cuidados y esa mezcla tan particular de misterio residencial, encanto cinematográfico y vida de barrio. En esta zona de Belgrano, el ruido de las avenidas queda lejos. Lo que aparece es otra postal: casas de estilo inglés, calles con sombra, detalles Tudor, ladrillos a la vista y una atmósfera que parece salida de una película británica.

Y hay un detalle que vuelve a esta esquina todavía más especial: en Conde y Echeverría está la Librería Kel, uno de esos lugares que completan la escena perfecta. Porque si algo le faltaba a esta postal londinense era justamente eso: una librería con aire clásico, ideal para mirar vidrieras, perderse entre libros y sentir que Buenos Aires también puede tener su pequeño rincón de novela inglesa.

Por qué Conde y Echeverría parece una esquina de Londres

El encanto de esta esquina no está solo en lo visual. Está en el silencio. En los árboles que cubren la calle como si formaran un túnel verde. En las casonas que todavía conservan una escala humana. En esa sensación de barrio detenido en el tiempo que muy pocos sectores de la Ciudad de Buenos Aires lograron preservar.

La esquina más inglesa está en Belgrano R Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Belgrano R es considerado un “sub-barrio” dentro de Belgrano y se lo asocia históricamente con una identidad residencial, de casas bajas y arquitectura de fuerte impronta europea. La zona no figura como uno de los 48 barrios oficiales porteños, pero tiene una personalidad tan marcada que funciona como un pequeño mundo aparte dentro de la Comuna 13.

Aunque muchos creen que la “R” de Belgrano R significa “residencial”, su origen está vinculado a la estación del antiguo Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, creada para diferenciarla de Belgrano C. Con el tiempo, la interpretación popular ganó fuerza porque el barrio efectivamente se consolidó como una de las zonas residenciales más elegantes de la Ciudad.

La Librería Kel: el detalle que completa la postal británica

En una esquina donde todo parece invitar a bajar el volumen, la presencia de la Librería Kel suma una capa extra de encanto. No es un comercio más: en el imaginario porteño, Kel está asociada al mundo de los libros, al inglés, a las lecturas escolares, a los clásicos universales y a esa tradición cultural que dialoga perfecto con el espíritu de Belgrano R.

La esquina más inglesa está en Belgrano R Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Su ubicación en Conde y Echeverría potencia la sensación de estar frente a una escena importada del oeste londinense. La combinación es irresistible: una librería, casas de estilo europeo, árboles añosos, veredas tranquilas y una esquina que parece pensada para una foto de sábado a la tarde.

No sorprende que muchos caminantes, vecinos y curiosos se detengan a mirar. Hay algo en ese cruce que funciona como una cápsula urbana: Buenos Aires sigue estando ahí, pero por un instante parece hablar con acento británico.

El origen ferroviario de un barrio con alma inglesa

Para entender por qué esta esquina tiene tanto aire londinense, hay que viajar al siglo XIX. El pueblo de Belgrano fue fundado en 1855, en terrenos que formaban parte de la vieja trama rural ubicada entre la ciudad de Buenos Aires y San Isidro. Su nombre homenajea a Manuel Belgrano, y su historia creció en paralelo al avance urbano, al tren y a las familias que comenzaron a instalarse en la zona.

Antes de convertirse en un área residencial, parte del actual Belgrano R estuvo vinculada al llamado Circo de las Carreras, inaugurado en 1857, donde se realizaban carreras de caballos “a la inglesa”. Ese dato no es menor: desde sus primeros usos, el sector ya tenía una conexión simbólica con costumbres británicas, mucho antes de que las casonas y los jardines terminaran de definir su estética.

Para muchos la casa "más linda" está en Avenida Melián Foto: Instagram @vivamosba

En 1872 comenzaron las obras del Ferrocarril de Buenos Aires a Campana, luego Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, y en 1876 empezaron a circular los trenes. La estación Belgrano R se ubicó entre las calles La Pampa y Echeverría, un dato clave para entender el crecimiento del entorno. Alrededor de la estación se instalaron empleados vinculados al ferrocarril, muchos de ellos de origen inglés, lo que reforzó la impronta británica del barrio.

Una postal de casas Tudor, jardines y veredas que invitan a mirar

La esquina de Conde y Echeverría condensa esa herencia. No se trata de una escenografía armada para turistas, sino de una identidad urbana real: fachadas cuidadas, rejas antiguas, techos inclinados, ladrillo visto, ventanas con carácter y jardines que aparecen detrás de muros bajos. Es una Buenos Aires más íntima, menos ruidosa y mucho más fotogénica.

Muy cerca de allí, Belgrano R conserva otros hitos que explican su prestigio arquitectónico. Uno de los más emblemáticos es el Palacio Hirsch, ubicado en Conde y Juramento, una mansión encargada por Alfredo Hirsch al arquitecto Sutton e inaugurada en 1922. La residencia, de estilo inglés eduardiano con inspiración francesa Luis XIII, es considerada una pieza destacada del patrimonio barrial.

Casa en el barrio de Belgrano R Foto: Wikipedia

Ese conjunto de casonas, instituciones tradicionales y vida barrial hizo que Belgrano R fuera reconocido como un área de alto valor urbano. Vecinos y entidades barriales impulsaron durante años la protección de su arquitectura, y la zona figura como área protegida “U 28” dentro del planeamiento urbano porteño, con restricciones pensadas para preservar su fisonomía.

El Belgrano R que todavía resiste al vértigo porteño

En una ciudad donde cada lote parece estar bajo amenaza de convertirse en torre, Belgrano R conserva algo cada vez más escaso: continuidad. La Plaza Castelli, la estación, los cafés, las librerías, las parroquias, los clubes y las casas familiares construyen una vida de barrio que todavía se reconoce en la vereda.

La zona también reúne instituciones históricas como el Buenos Aires English High School, señalado como uno de los emblemas del barrio, y espacios comunitarios que refuerzan esa identidad de pueblo dentro de la gran ciudad.

A pocas cuadras, la parroquia San Patricio, ubicada en Estomba y Echeverría, suma otra capa histórica y sensible. El templo fue declarado sitio de interés histórico, cultural y educativo por su valor patrimonial y por la memoria vinculada a los sacerdotes y seminaristas palotinos asesinados el 4 de julio de 1976.