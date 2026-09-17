comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Acuario para el 17 de septiembre de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Acuario para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 17 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Activo al máximo. Avances y retrocesos que te obligarán a afinar la puntería para no perder el equilibrio que has logrado. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

Pondrás tus emociones en claro. Si logras revalorizar tu actual relación te sentirás pleno y harás felices a los tuyos.

Salud y energía de Acuario este día 17 de septiembre de 2026

No permitas que te asusten con funestos vaticinios, en especial si tratan de alejarte de quienes amas. Lucha contra viejos prejuicios.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Si estás con intenciones de establecer nuevas pautas de trabajo, hazlo pronto. Compañeros de tareas aceptarán tus iniciativas.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

Acuariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo de hoy Virgo:las predicciones para este 17 de septiembre de 2026

    Horóscopo de hoy Virgo: las predicciones para este 17 de septiembre de 2026

  2. Horóscopo de hoy Tauro:las predicciones para este 17 de septiembre de 2026

    Horóscopo de hoy Tauro: las predicciones para este 17 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo diario:las revelaciones para Géminis este 17 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Géminis este 17 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo de Piscis hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 17 de septiembre de 2026

    Horóscopo de Piscis hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 17 de septiembre de 2026

  5. Horóscopo:cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados

    Horóscopo: cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado debate el proyecto de Inocencia Fiscal, pliegos de jueces y la reforma de biocombustibles

El Senado debate el proyecto de Inocencia Fiscal, pliegos de jueces y la reforma de biocombustibles

La Fuerza Aérea lanzó un misil antiaéreo en Mar Chiquita:por qué fue un hito para la defensa argentina

China ratificó su apoyo al “reclamo legítimo” de la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli se reunió con gobernadores en Casa Rosada

Economía

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Confirmado: embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Después de los despidos masivos, una importante empresa de pollo, nuggets y medallones pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Mora en las empresas:una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación:los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Internacionales

China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica:el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica: el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

EEUU desviará 52 millones de dólares de ayuda militar que eran para Europa y Medio Oriente:serán destinados a países de América Latina

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile