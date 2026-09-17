comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El nuevo emprendimiento de Justina Bustos: empanadas de autor, horno de barro y el aval de Lali Espósito

La actriz incursionó en la gastronomía con Barrito Empanadas, un proyecto nacido en Palermo que combina recetas caseras, identidad propia y una propuesta descontracturada.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Justina Bustos y su pareja incursionaron en la gastronomía con un emprendimiento de empanadas artesanales de autor.
Justina Bustos y su pareja incursionaron en la gastronomía con un emprendimiento de empanadas artesanales de autor. Foto: Instagram / barritoempanadas.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Justina Bustos sumó un nuevo proyecto a su carrera y dejó por un momento los sets de grabación para meterse de lleno en la gastronomía. La actriz abrió junto a su pareja, Máximo Pardo, un restaurante de empanadas artesanales de autor en el barrio de Palermo.

El emprendimiento comenzó con una propuesta de delivery y, luego de la buena recepción de los productos, dio el salto a un local físico. La idea es ofrecer empanadas elaboradas en horno de barro, con recetas propias y combinaciones que buscan diferenciarse de las opciones tradicionales.

El nuevo restaurante busca combinar gastronomía, creatividad y una identidad descontracturada en pleno Palermo. Foto: Instagram / barritoempanadas.

La actriz participa activamente del proyecto y se involucró tanto en las recetas como en la presentación de los productos y el diseño del packaging.

De un delivery de empanadas a un restaurante en Palermo

La historia del emprendimiento comenzó en mayo, cuando Bustos y Pardo pusieron en marcha Barrito Empanadas bajo una modalidad exclusivamente de delivery.

Contenido Recomendado

Justina Bustos anunció que está embarazada de su primer hijo y reveló el sexo del bebé:“Es muy loco”

Justina Bustos anunció que está embarazada de su primer hijo y reveló el sexo del bebé: “Es muy loco”

El cine argentino, presente en el Festival de Cannes

El cine argentino, presente en el Festival de Cannes

El proyecto nació como una alternativa creativa y descontracturada y rápidamente amplió sus horizontes. El buen funcionamiento de la propuesta llevó a la pareja a abrir un espacio gastronómico donde los clientes también pueden sentarse a comer.

El proyecto de la actriz comenzó con delivery y luego sumó un local gastronómico en Palermo. Foto: Instagram / barritoempanadas.

La propuesta se transformó así en una nueva apuesta laboral para la actriz, que atraviesa además una etapa personal marcada por el nacimiento de su primera hija, Luisa. “Hicimos una marca divertida”, explicó la pareja al referirse a la identidad que buscaron darle al emprendimiento.

Qué ofrece “Barrito” el emprendimiento de Justina Bustos

La propuesta gastronómica se centra en empanadas artesanales de autor cocinadas en horno de barro. El precio para las empanadas es de $4.000 por unidad, mientras que la media docena se ubica en $22.000 y la docena en $44.000.

El menú incorpora recetas propias y diferentes combinaciones de ingredientes. La idea de Bustos y Pardo es alejarse de una propuesta tradicional y construir una identidad propia alrededor de un producto clásico de la gastronomía argentina.

La actriz participa en diferentes etapas del emprendimiento, desde las recetas hasta el diseño del packaging. Foto: Instagram / barritoempanadas.

Entre las variedades aparecen:

  • Carne cortada a cuchillo.
  • Carne picante.
  • Cordero braseado.
  • Matambrito de cerdo agridulce.
  • Provolone con cebolla.
  • Humita.
  • Espinaca.
  • Jamón y queso.
  • Pollo.

El inesperado vínculo entre Justina Bustos y Rosalía

Uno de los detalles más llamativos de la historia del emprendimiento tiene que ver con Rosalía. Durante su visita a la Argentina, la cantante española probó algunas de las especialidades de Barrito Empanadas. Entre las variedades que pidió estuvieron las de jamón y queso, provoleta y cebolla, humita y carne picante.

Bustos decidió acompañar el pedido con una caja personalizada para la artista, que incluía un mensaje dedicado especialmente a ella: “Querida Rosa, gracias por elevarme el alma con tu música. ¡Qué picardía! ¡Cuánta belleza junta!”.

Así fue la apertura del restaurante en Palermo

El nuevo espacio gastronómico de Justina Bustos celebró su apertura con una noche que reunió a amigos, colegas y figuras del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Lali Espósito y Mery Del Cerro, quienes acompañaron a la actriz y a su pareja en el lanzamiento.

Lali Espósito y Mery Del Cerro estuvieron entre las figuras que acompañaron a Bustos durante la inauguración. Foto: Instagram / lali.

La celebración incluyó comida, música y baile, mientras que Bustos registró distintos momentos del encuentro y los compartió posteriormente en sus redes sociales. “Gracias por acompañarnos en cada paso”, escribió la actriz luego del festejo.

Con este proyecto, Justina Bustos suma una nueva actividad a su recorrido profesional y convierte su interés por la gastronomía en un emprendimiento concreto, que pasó de las entregas a domicilio a contar con un espacio propio en Palermo.

Justina BustosEmpanadasGastronomía
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo es por dentro la casa de la Negra Vernaci:arte, recuerdos, muebles vintage y un gran jardín

    Cómo es por dentro la casa de la Negra Vernaci: arte, recuerdos, muebles vintage y un gran jardín

  2. Así es por dentro la casa de Franco Colapinto en Mónaco:sin plantas, lejos del lujo y con vistas al mar Mediterráneo

    Así es por dentro la casa de Franco Colapinto en Mónaco: sin plantas, lejos del lujo y con vistas al mar Mediterráneo

  3. Así está hoy Peter La Anguila:el joven que se hizo viral con su particular baile y al que muchos creyeron muerto

    Así está hoy Peter La Anguila: el joven que se hizo viral con su particular baile y al que muchos creyeron muerto

  4. De qué trata “Green Lava”, el documental producido por el Vaticano que buscará una nominación en los Oscar por primera vez en la historia

    De qué trata “Green Lava”, el documental producido por el Vaticano que buscará una nominación en los Oscar por primera vez en la historia

  5. James Cameron, director de Terminator:“La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”

    James Cameron, director de Terminator: “La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado debate el proyecto de Inocencia Fiscal, pliegos de jueces y la reforma de biocombustibles

El Senado debate el proyecto de Inocencia Fiscal, pliegos de jueces y la reforma de biocombustibles

La Fuerza Aérea lanzó un misil antiaéreo en Mar Chiquita:por qué fue un hito para la defensa argentina

China ratificó su apoyo al “reclamo legítimo” de la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli se reunió con gobernadores en Casa Rosada

Economía

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Confirmado: embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Después de los despidos masivos, una importante empresa de pollo, nuggets y medallones pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Mora en las empresas:una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación:los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Internacionales

China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica:el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica: el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

EEUU desviará 52 millones de dólares de ayuda militar que eran para Europa y Medio Oriente:serán destinados a países de América Latina

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile