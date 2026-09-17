El nuevo emprendimiento de Justina Bustos: empanadas de autor, horno de barro y el aval de Lali Espósito

Justina Bustos y su pareja incursionaron en la gastronomía con un emprendimiento de empanadas artesanales de autor. Foto: Instagram / barritoempanadas.

Justina Bustos sumó un nuevo proyecto a su carrera y dejó por un momento los sets de grabación para meterse de lleno en la gastronomía. La actriz abrió junto a su pareja, Máximo Pardo, un restaurante de empanadas artesanales de autor en el barrio de Palermo.

El emprendimiento comenzó con una propuesta de delivery y, luego de la buena recepción de los productos, dio el salto a un local físico. La idea es ofrecer empanadas elaboradas en horno de barro, con recetas propias y combinaciones que buscan diferenciarse de las opciones tradicionales.

El nuevo restaurante busca combinar gastronomía, creatividad y una identidad descontracturada en pleno Palermo. Foto: Instagram / barritoempanadas.

La actriz participa activamente del proyecto y se involucró tanto en las recetas como en la presentación de los productos y el diseño del packaging.

De un delivery de empanadas a un restaurante en Palermo

La historia del emprendimiento comenzó en mayo, cuando Bustos y Pardo pusieron en marcha Barrito Empanadas bajo una modalidad exclusivamente de delivery.

El proyecto nació como una alternativa creativa y descontracturada y rápidamente amplió sus horizontes. El buen funcionamiento de la propuesta llevó a la pareja a abrir un espacio gastronómico donde los clientes también pueden sentarse a comer.

El proyecto de la actriz comenzó con delivery y luego sumó un local gastronómico en Palermo. Foto: Instagram / barritoempanadas.

La propuesta se transformó así en una nueva apuesta laboral para la actriz, que atraviesa además una etapa personal marcada por el nacimiento de su primera hija, Luisa. “Hicimos una marca divertida”, explicó la pareja al referirse a la identidad que buscaron darle al emprendimiento.

Qué ofrece “Barrito” el emprendimiento de Justina Bustos

La propuesta gastronómica se centra en empanadas artesanales de autor cocinadas en horno de barro. El precio para las empanadas es de $4.000 por unidad, mientras que la media docena se ubica en $22.000 y la docena en $44.000.

El menú incorpora recetas propias y diferentes combinaciones de ingredientes. La idea de Bustos y Pardo es alejarse de una propuesta tradicional y construir una identidad propia alrededor de un producto clásico de la gastronomía argentina.

La actriz participa en diferentes etapas del emprendimiento, desde las recetas hasta el diseño del packaging. Foto: Instagram / barritoempanadas.

Entre las variedades aparecen:

Carne cortada a cuchillo.

Carne picante.

Cordero braseado.

Matambrito de cerdo agridulce.

Provolone con cebolla.

Humita.

Espinaca.

Jamón y queso.

Pollo.

El inesperado vínculo entre Justina Bustos y Rosalía

Uno de los detalles más llamativos de la historia del emprendimiento tiene que ver con Rosalía. Durante su visita a la Argentina, la cantante española probó algunas de las especialidades de Barrito Empanadas. Entre las variedades que pidió estuvieron las de jamón y queso, provoleta y cebolla, humita y carne picante.

Bustos decidió acompañar el pedido con una caja personalizada para la artista, que incluía un mensaje dedicado especialmente a ella: “Querida Rosa, gracias por elevarme el alma con tu música. ¡Qué picardía! ¡Cuánta belleza junta!”.

Así fue la apertura del restaurante en Palermo

El nuevo espacio gastronómico de Justina Bustos celebró su apertura con una noche que reunió a amigos, colegas y figuras del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Lali Espósito y Mery Del Cerro, quienes acompañaron a la actriz y a su pareja en el lanzamiento.

Lali Espósito y Mery Del Cerro estuvieron entre las figuras que acompañaron a Bustos durante la inauguración. Foto: Instagram / lali.

La celebración incluyó comida, música y baile, mientras que Bustos registró distintos momentos del encuentro y los compartió posteriormente en sus redes sociales. “Gracias por acompañarnos en cada paso”, escribió la actriz luego del festejo.

Con este proyecto, Justina Bustos suma una nueva actividad a su recorrido profesional y convierte su interés por la gastronomía en un emprendimiento concreto, que pasó de las entregas a domicilio a contar con un espacio propio en Palermo.