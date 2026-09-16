Mora en las empresas: una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

La planta de Fundición San Cayetano ocupa 45.000 metros cuadrados y fabrica componentes de gran porte para la siderurgia, la minería, el petróleo y la energía. Foto: Fundición San Cayetano

Una de las plantas metalúrgicas más grandes de la Argentina atraviesa una delicada reestructuración financiera. Fundición San Cayetano, una compañía con 70 años de trayectoria y alrededor de 260 trabajadores, ingresó en concurso preventivo de acreedores para ordenar compromisos por $34.187 millones. Pese a la magnitud de la deuda, la empresa asegura que mantiene sus operaciones y descarta un cierre.

La firma presentó la solicitud el 9 de junio de 2026 y la apertura formal del proceso fue dispuesta el 24 de ese mes por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El expediente señala el 18 de diciembre de 2025 como fecha de inicio de la cesación de pagos.

Una deuda millonaria y casi 200 cheques rechazados

El concurso preventivo es un procedimiento judicial que permite a una empresa continuar trabajando mientras presenta su situación patrimonial y negocia una propuesta con sus acreedores. No equivale necesariamente a una quiebra, aunque refleja la imposibilidad de afrontar con normalidad determinados compromisos acumulados.

Fundición San Cayetano declaró un pasivo concursal de $34.187 millones. De acuerdo con la información incorporada al expediente, unos $18.512 millones corresponden a obligaciones comerciales locales, $5.539 millones a compras en el exterior y $7.791 millones a compromisos financieros. A esos montos se agregan deudas fiscales, laborales y sociales.

Los registros más recientes del Banco Central (BCRA) muestran, además, obligaciones con entidades financieras por aproximadamente $22.355 millones. La situación también incluye entre 185 y 198 cheques rechazados por más de $1.000 millones. La diferencia entre las cantidades publicadas puede responder a distintas fechas de consulta de las bases financieras.

La planta de Fundición San Cayetano ocupa 45.000 metros cuadrados y fabrica componentes de gran porte para la siderurgia, la minería, el petróleo y la energía. Foto: Fundición San Cayetano

Como contrapartida, la compañía declaró activos por $83.286 millones al 31 de mayo de 2026. Más de $68.000 millones corresponden a bienes de uso, entre ellos maquinaria, instalaciones e infraestructura industrial. La presencia de esos activos no resuelve la falta de liquidez inmediata, pero será considerada durante la evaluación patrimonial del concurso.

Por qué una empresa exportadora terminó en concurso

La metalúrgica afirmó ante la Justicia que su principal inconveniente no está relacionado con el funcionamiento de la planta. Según su presentación, la actividad comercial genera recursos suficientes para cubrir los costos productivos y las obligaciones corrientes, pero la carga financiera acumulada terminó desequilibrando el negocio.

El encarecimiento del crédito fue uno de los factores determinantes. La empresa trabaja con márgenes cercanos al 5%, mientras las tasas bancarias llegaron a ubicarse entre el 80% y el 90% anual durante algunos períodos de 2025. En esas condiciones, el costo de refinanciar los pasivos superó ampliamente la rentabilidad obtenida por la actividad industrial.

La fundición también enfrenta una caída de los pedidos. Uno de sus principales clientes redujo sus órdenes alrededor de un 50%, mientras otros compradores exigieron rebajas de precios para mantener los contratos. La compañía agregó que debe competir con fabricantes internacionales, especialmente asiáticos, cuyos productos llegan a ofrecerse a valores considerablemente inferiores.

A ese escenario se suman el nivel del tipo de cambio, el costo energético y la apertura a productos importados. La empresa se define como tomadora de precios internacionales, ya que no puede trasladar libremente el incremento de sus costos a las piezas que vende en el exterior. Esto resulta particularmente relevante porque aproximadamente el 80% de su producción se exporta.

La empresa descarta despidos y asegura que seguirá produciendo

Después de conocerse el concurso, Fundición San Cayetano difundió un comunicado en el que aseguró que la planta trabaja con normalidad. La compañía sostuvo que conserva una carga de producción suficiente para cubrir los gastos operativos y afirmó que no se produjeron ni están previstos despidos como consecuencia directa de la presentación judicial.

La firma también comunicó la situación a sus empleados, representantes gremiales, proveedores y clientes. Sus directivos señalaron que cuentan con el respaldo de esos sectores y que el concurso fue elegido como una herramienta para sanear la estructura financiera y continuar con una actividad que lleva siete décadas.

El expediente fijó el 15 de octubre de 2026 como fecha límite para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos ante la sindicatura. El informe individual sobre cada presentación deberá entregarse el 15 de febrero de 2027, mientras que el informe general sobre el patrimonio de la concursada está previsto para el 15 de marzo.

Una planta clave para la industria pesada

Fundición San Cayetano nació en 1956, cuando el inmigrante italiano Nazareno Sforzini inició la actividad en el partido bonaerense de Tres de Febrero. En 1979, la empresa trasladó su producción al Parque Industrial de Almirante Brown, en Burzaco, donde actualmente posee un establecimiento de 45.000 metros cuadrados.

La planta tiene diez hornos de inducción y una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales. Fabrica cilindros para trenes de laminación, piezas para procesos mineros, componentes petroleros, engranajes y estructuras vinculadas con la energía eólica y la industria automotriz. En 2019 llegó a producir un cilindro colado de 40 toneladas destinado al mercado estadounidense.

El concurso se produce en un contexto adverso para las fundiciones argentinas. La cámara sectorial informó que la actividad acumuló 20 meses de caída y que operaba cerca del 40% de la capacidad instalada. La menor demanda industrial, las importaciones y el incremento del costo energético afectan especialmente a una actividad intensiva en electricidad.

La continuidad de Fundición San Cayetano dependerá ahora de su capacidad para llegar a un acuerdo con los acreedores y sostener los pedidos mientras avanza el proceso judicial. Por el momento, la empresa mantiene abierta la planta y busca evitar que una crisis de financiamiento termine afectando una estructura industrial que todavía conserva capacidad productiva, mercados externos y 260 puestos de trabajo.