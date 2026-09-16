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EEUU desviará 52 millones de dólares de ayuda militar que eran para Europa y Medio Oriente: serán destinados a países de América Latina

El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el “narcoterrorismo” en la “zona de influencia” de Washington.

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS
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El Gobierno de Estados Unidos desviará ayuda militar, valorada en 52 millones de dólares y destinada originalmente a Europa y Medio Oriente, hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos están alineados con la Administración de Donald Trump, según explicó este martes un representante del Departamento de Estado.

El funcionario afirmó que el Departamento de Estado ha notificado hoy al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que habían sido destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

La notificación se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres -Colombia, Ecuador y Perú- de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas.

Conferencia de prensa de Marco Rubio.
Conferencia de prensa de Marco Rubio. Foto: REUTERS

El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el “narcoterrorismo” en la “zona de influencia” de Washington y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá, y recuerda también que durante la última década el Congreso ha destinado o asignado “cerca del 80 % del FMF” a Oriente Medio.

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También insiste en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno Trump y puntualiza que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos con respecto a “adversarios” de Estados Unidos.

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia han aceptado unirse al marco operativo de la Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno Trump quiere combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.

A su vez, el desvío de fondos es la última de una serie de medidas que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos desde el regreso en 2025 al poder de Trump, que ha protestado repetidamente por lo que considera la falta de voluntad de los socios de la OTAN de incrementar sus inversiones en defensa.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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