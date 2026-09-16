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La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Lo anunció Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El plan contempla cuentas supervisadas, límites de uso y restricciones a funciones adictivas para proteger a los menores. El trágico hecho que originó el renovado debate en el Viejo Continente.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Menores de edad tendrán limitado el acceso a redes sociales en Europa.
Menores de edad tendrán limitado el acceso a redes sociales en Europa. Foto: REUTERS
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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que la futura Ley de Infancia de la UE prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.

“Cada edad tiene sus propias sensibilidades. Y, por tanto, cada una tendrá su propio nivel de protección”, afirmó Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, donde también detalló que de los 13 a los 15 años solo se permitirán “minicuentas” creadas y supervisadas por los padres, con funciones limitadas y restricciones de tiempo.

A partir de los 15 años y hasta los 18, dijo, el diseño seguro será obligatorio para las plataformas.

Ursula von der Leyen sobre las medidas de Europa para las redes sociales de menores. Video: EFE

La norma convertirá en obligación legal verificable un límite de edad que hoy las plataformas no están obligadas a comprobar, y que los menores pueden sortear con solo declarar una edad falsa al registrarse.

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“No tenemos por qué aceptar funciones adictivas. No tenemos por qué aceptar que se arrastre a los niños hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos por qué aceptar que las fotos de las niñas se usen para crear imágenes sexualizadas generadas por IA”, afirmó la presidenta, quien añadió que la Comisión invertirá la carga de la prueba: serán las plataformas las que tengan que demostrar que son seguras.

“No se trata de que nuestros menores accedan a las redes sociales. Se trata de cuándo y cómo permitimos que las redes sociales accedan a los menores”, dijo Von der Leyen, quien defendió que “Europa tiene el poder de actuar” frente a las grandes tecnológicas.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Foto: EFE.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Foto: EFE.

“Una gran captura de nuestros hijos”

“Lo que estamos presenciando es una gran captura de nuestros hijos. Una captura de su atención, de su concentración, de sus mentes. Esto les está privando de su infancia”, dijo la presidenta, quien enumeró entre los costes que sufren los menores la pérdida de sueño, la ansiedad, las autolesiones y, “en un número creciente de casos, incluso tragedias fatales”.

Von der Leyen citó el caso de Oléa, una niña de 14 años residente en Bélgica que se quitó la vida hace exactamente un mes tras sufrir acoso online. La presidenta leyó, en francés, las palabras de la madre de la menor: “Estoy convencida de que, sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí. Es demasiado”.

Tiene razón. Es demasiado. Ya basta”, afirmó Von der Leyen, quien explicó que convocó un panel especial de expertos, habló con jóvenes y analizó el caso de Australia y otros países que ya han avanzado en esta materia. “Y ahora es el momento de que Europa actúe”, concluyó.

Redes SocialesUnión EuropeaMenores de edadUrsula von der Leyen
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