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Después de los despidos masivos, una importante avícola pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Entre sus principales productos se encuentran las hamburguesas de pollo, nuggets, medallones, supremas, bocaditos y otros alimentos rebozados. La empresa también comercializa productos horneados, rellenos y diferentes opciones preparadas.

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Granja Tres Arroyos.
Granja Tres Arroyos. Foto: Granja Tres Arroyos.
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La crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo. La compañía presentó ante la Justicia un pedido de concurso preventivo de acreedores, en un intento por reordenar sus cuentas y negociar con quienes reclaman el pago de deudas.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial 21, Secretaría 42, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La decisión se conoce después de que otra empresa vinculada al grupo, Wade SA, iniciara un procedimiento similar.

Una deuda que supera los US$350 millones

El panorama financiero de la compañía es complejo. El pasivo que busca reestructurar asciende a unos US$350,9 millones, por lo que el concurso le permitirá sentarse a negociar nuevas condiciones con sus acreedores.

Entre las alternativas que se contemplan dentro de este tipo de proceso se encuentran acuerdos sobre los montos adeudados y la extensión de los plazos para cancelar las obligaciones.

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Los registros del Banco Central muestran además la magnitud de las dificultades: Granja Tres Arroyos SA acumula 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y mantiene compromisos con bancos por encima de los $41.827 millones.

Granja Tres Arroyos. Foto: grupogta.com.ar

Plantas con menor actividad y despidos de empleados

El impacto de la situación financiera también se trasladó al funcionamiento de la empresa. Durante los últimos años, la producción cayó de manera significativa y distintas instalaciones del grupo comenzaron a operar parcialmente o directamente dejaron de funcionar.

En ese contexto se produjeron despidos. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en Capitán Sarmiento, donde unos casi 1.000 empleados fueron desvinculados.

En los telegramas enviados al personal, la compañía explicó que las cesantías estaban relacionadas con una disminución de la actividad que atribuyó a circunstancias extraordinarias y externas a la empresa.

El antecedente que arrastra la fábrica desde 2024

La situación no comenzó con la presentación judicial. A fines de 2024, Granja Tres Arroyos había ingresado en un procedimiento preventivo de crisis, a partir del cual comenzó a aplicar distintas medidas para reducir costos.

Entre ellas se implementó un plan de retiros voluntarios. Al mismo tiempo, la empresa empezó a cancelar parte de sus obligaciones de manera fraccionada, con pagos escalonados.

Ahora, con el pedido de concurso preventivo, la compañía busca encauzar formalmente una deuda que se fue acumulando mientras intenta sostener su actividad.

Granja Tres Arroyos Foto: Clarín

Qué productos fabrica Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos cuenta con una amplia variedad de productos derivados del pollo. Su producción incluye desde pollos enteros y distintos cortes frescos y congelados hasta alimentos elaborados y listos para cocinar.

Entre sus principales productos se encuentran las hamburguesas de pollo, nuggets, medallones, supremas, bocaditos y otros alimentos rebozados. La empresa también comercializa productos horneados, rellenos y diferentes opciones preparadas.

Además, la compañía desarrolla productos destinados al mercado industrial, entre ellos carne mecánicamente separada y otros derivados de la producción avícola.

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