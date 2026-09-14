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Confirmado: embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Los organismos recaudadores pueden solicitar el bloqueo de fondos cuando una deuda tributaria ingresa en ejecución judicial. La medida puede alcanzar cuentas bancarias y billeteras virtuales.

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Embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA.
Embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA. Foto: Archivo NA/Canal26
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Las deudas impositivas con ARCA, ARBA y AGIP pueden derivar en el embargo de cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes y fondos depositados en billeteras virtuales. Sin embargo, la medida no alcanza automáticamente a todos los contribuyentes morosos: debe existir una deuda exigible, un procedimiento de ejecución fiscal y una orden dentro del expediente correspondiente.

El mecanismo está destinado a recuperar obligaciones vencidas que no fueron regularizadas tras las intimaciones. Una vez emitida la boleta de deuda e iniciada la acción judicial, los organismos recaudadores pueden solicitar medidas cautelares sobre los fondos del contribuyente hasta cubrir el capital reclamado, los intereses, los honorarios y las costas generadas por el proceso.

Qué cuentas pueden quedar alcanzadas por un embargo

La orden puede impactar simultáneamente en distintas entidades financieras y proveedores de servicios de pago. En la práctica, el bloqueo alcanza el dinero disponible en cuentas a nombre de la persona o empresa demandada, hasta llegar al importe establecido en la medida judicial.

Entre los fondos que podrían quedar afectados se encuentran:

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  • Cajas de ahorro.
  • Cuentas corrientes.
  • Activos financieros.
  • Dinero depositado en billeteras virtuales.
  • Derechos de crédito frente a terceros.
  • Fondos existentes en más de una entidad.
Trámites para el monotributo
Embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA. Foto: Prensa ARCA

Quiénes podrían quedar alcanzados por la medida

Las ejecuciones fiscales pueden involucrar a monotributistas y autónomos con cuotas atrasadas, contribuyentes de Ingresos Brutos, propietarios con deudas de Patentes o del Impuesto Inmobiliario y empresas con obligaciones pendientes por IVA, Ganancias o contribuciones patronales.

Tanto ARBA como AGIP cuentan con procedimientos para iniciar acciones judiciales y solicitar medidas cautelares. La agencia porteña advierte que la falta de regularización después de una intimación puede habilitar el cobro compulsivo y el embargo sobre cuentas o activos financieros.

Qué pasa si el dinero está en una cuenta sueldo

Los organismos no descuentan directamente el dinero del recibo de sueldo de la empresa empleadora. El problema puede aparecer cuando el salario ya fue acreditado en una cuenta alcanzada por una orden de embargo.

Las remuneraciones cuentan con límites de protección por su naturaleza alimentaria. Si quedan inmovilizados fondos provenientes de un salario, el titular puede acreditar su origen y solicitar judicialmente el levantamiento sobre la porción legalmente protegida. El trámite no siempre es automático, por lo que se recomienda actuar rápidamente.

Cómo evitar o levantar el embargo por una deuda fiscal

El primer paso es consultar el estado de la deuda y comprobar si permanece en instancia administrativa o ya fue enviada a ejecución judicial. Si existe una medida cautelar activa, será necesario contactar al apoderado fiscal o al organismo correspondiente.

ARBA permite regularizar determinadas deudas judiciales mediante planes de pago. Cuando existe una cautelar, el levantamiento puede tramitarse después de incluir el monto reclamado en un plan, cumplir las condiciones exigidas y abonar los honorarios del juicio.

Por eso, recibir una intimación no significa que la cuenta será bloqueada inmediatamente, pero ignorarla puede llevar la deuda a una instancia más costosa. Revisar periódicamente el domicilio fiscal electrónico y regularizar antes de la ejecución permite evitar intereses, honorarios y eventuales embargos.

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