Los comederos de plástico no van más: cuál es la mejor opción para cuidar la salud de los perros y gatos

Durante años, los comederos de plástico para nuestras mascotas fueron la opción más utilizada en los hogares. Sin embargo, estudios veterinarios revelaron que su uso prolongado puede afectar la salud del animal, debido a la acumulación de bacterias y su rápida degradación.
Los expertos en salud animal recomiendan evitar los recipientes de plástico por varios motivos:
- Porosidad: con el tiempo, el plástico desarrolla pequeñas grietas invisibles, donde se alojan bacterias, hongos y restos de comida, favoreciendo la proliferación de microorganismos peligrosos.
- Reacciones alérgicas: el contacto repetitivo del hocico con una superficie porosa puede provocar irritaciones y lesiones, especialmente en la zona del mentón.
- Rayaduras: al ser un material propenso a desgastarse y rayarse con facilidad, se convierte en una superficie difícil de limpiar, agravando los problemas higiénicos.
- Liberación de tóxicos: algunos plásticos pueden contener químicos perjudiciales, como el BPA, que con el tiempo se liberan y pueden afectar el sistema digestivo de las mascotas.
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El acero inoxidable: la mejor alternativa
La tendencia actual apunta a los comedores de acero inoxidable, altamente valorados por su durabilidad, resistencia y seguridad.
Ventajas del acero inoxidable
- No es poroso, evitando la acumulación de bacterias.
- Fácil de limpiar, lo que garantiza una alimentación más higiénica.
- Resistente a golpes y desgaste, sin deformarse con el tiempo.
- No altera el sabor ni la calidad del alimento, algo común en los recipientes de plástico envejecido.
Además, muchos modelos incorporan:
- Bases antideslizantes, evitando que el comedero se mueva mientras la mascota come.
- Diseños ergonómicos, que reducen la presión en el cuello y las articulaciones, especialmente en perros grandes o con problemas de movilidad.