Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación: los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

El Poder Ejecutivo reflejó sus prioridades políticas y económicas en el proyecto del Presupuesto 2027 entre las que incluyó el superávit en materia del Producto Bruto Interno (PBI) y en el balance de comercio exterior, así como también un salario promedio mejorado y un tipo de cambio estable que así se mantendría. Proyecta además una inflación interanual menor al 30% y un tipo de cambio a $1.847,6 para diciembre de 2027.

Este instrumento de planificación económica del Estado que representa el Presupuesto, establece cuánto dinero espera recaudar y en qué áreas lo destinará durante un año. A través de este documento se financian aquellos servicios públicos esenciales tales como educación, salud, seguridad, infraestructura y programas sociales.

Además, la elaboración del Presupuesto por el Poder Ejecutivo y su posterior revisión en el Legislativo refleja las prioridades políticas y económicas de una nación, ya que determina la distribución de los recursos disponibles con el objetivo de promover el desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar de la población, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio de las cuentas públicas.

Luis Caputo estuvo a cargo del proyecto y, de ahora en más, se dará el ingreso formal de la norma al Congreso donde será debatido el esquema de gasto y recursos para el próximo año. Foto: NA

La presentación fue realizada en el día límite que establece la Constitución Nacional para enviar la iniciativa al Poder Legislativo. Luis Caputo estuvo a cargo del proyecto y, de ahora en más, se dará el ingreso formal de la norma al Congreso donde será debatido el esquema de gasto y recursos para el próximo año.

Punto por punto: las 10 claves del Presupuesto 2027

Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 3% en 2026 y 4% en 2027, es decir que el oficialismo espera un resultado financiero superavitario. En este sentido, el Sector Público Nacional proyecta un superávit financiero de $3,3 billones, lo que representaría un 0,2% del PBI. A su vez que proyecta un superávit primario de $18,4 billones (1,3% del PBI), mientras que para la Administración Nacional el saldo positivo se estima en $246.741 millones.

Inflación Interanual menor al 30%

El cuadro de supuestos macroeconómicos proyecta inflación del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para diciembre del 2027. La tendencia decreciente que plantea el Presupuesto se enmarca en el proceso de desinflación que el equipo económico viene impulsando como uno de los principales objetivos de su gestión y, al mismo tiempo, funciona como parámetro para determinar las partidas que se ajustan en función de los precios.

La tendencia decreciente que plantea el Presupuesto se enmarca en el proceso de desinflación que el equipo económico viene impulsando como uno de los principales objetivos de su gestión. Foto: REUTERS

Inflación promedio anual

Además del dato interanual, el Ministerio de Economía presentó una estimación de inflación promedio del 21,1% para 2027. A diferencia de la medición que compara diciembre de un año con diciembre del anterior, este indicador toma en cuenta la evolución de los precios durante todo el año calendario. Por ese motivo, ambos porcentajes pueden mostrar diferencias sin que exista una inconsistencia entre las dos mediciones.

Tipo de cambio a fin de año

El proyecto tiene en cuenta una cotización nominal del dólar a $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. De este modo, aquellos valores son la referencia de cada ejercicio y se utilizan principalmente para demostrar en pesos gran parte de las obligaciones y de los ingresos que el Estado nacional tiene denominados en moneda extranjera.

El Presupuesto del 2027 proyecta un dólar a $1.847,6 para diciembre del 2027. Foto: NA

Dólar promedio de 2027

Para el promedio del próximo año, el Ministerio de Economía calculó un valor de 1.728 pesos de dólar promedio. Al presentar el dato, se precisó que esa cifra no representa una estimación acerca del nivel que alcanzará el tipo de cambio, sino que se obtiene al trasladar la inflación prevista para 2027 al valor vigente de la moneda. Por lo tanto, se trata de un indicador de carácter principalmente técnico y no de una proyección cambiaria en sentido estricto.

Balance de comercio exterior en 2026

En materia de la balanza comercial, el Presupuesto calcula exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones, lo que resulta en un saldo comercial positivo de USD 16.951 millones. Esto representa el cálculo principal de divisas que el Gobierno espera que ingresen a la economía nacional a través del intercambio de bienes con el resto de los países.

Comercio exterior superavitario para el 2027

En materia de comercio exterior, el Gobierno continúa con el cálculo oficial de las exportaciones por USD 133.984 millones y las importaciones en USD 118.424 millones, dando un resultado positivo de 15.560 millones de dólares para el 2027, un dato que se suma a la balanza de mercancías el intercambio de servicios.

El Gobierno proyecta exportaciones en USD 133.984 millones y las importaciones en USD 118.424 millones, resultando así en un saldo positivo de 15.560 millones de dólares.

Resultado fiscal primario superavitario

El Presupuesto 2027 tiene en cuenta un posible superávit primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI en tanto 2026 como 2027. Estos montos representan $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones respectivamente en cada año.

El resultado primario refleja la situación de las cuentas públicas antes de afrontar los intereses de la deuda, por lo que representa el principal indicador para analizar el cumplimiento del objetivo de equilibrio fiscal que el Gobierno estableció como uno de los pilares de su programa económico.

Resultado financiero final que incluye el pago de deuda

El resultado financiero previsto que incluye el pago de intereses a la deuda alcanza el 0,2% del PBI para 2026 y 2027. Si se cumple esta meta, la gestión nacional tendría un cuarto año consecutivo de superávit financiero y así lo festejó Caputo: “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”.

“Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, afirmó Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

¿Salario medio mejorado?

El Presupuesto del 2027 prevé una mejora del salario medio que equivale al 25,4%, según las cifras que difundió el Ministerio de Economía. Así, esta proyección se vincula directamente a los supuestos de inflación que incluyó el propio texto ya que, si se incurre en su incumplimiento, no habría una mejora nominal del salario traducida en términos reales.