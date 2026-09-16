Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a 7 gobernadores en Casa Rosada

Diego Santilli se reúne con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Hoy Día Córdoba

A menos de 24 horas de enviar el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha una ronda de negociaciones con gobernadores aliados y dialoguistas. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá tres encuentros entre este miércoles y jueves con siete mandatarios provinciales para avanzar en acuerdos que permitan conseguir los votos necesarios para aprobar la iniciativa y otras reformas que impulsa la Casa Rosada.

La agenda de reuniones de Diego Santilli con los gobernadores

Santilli recibirá este miércoles a las 15 en la Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli. Foto: NA

El jueves por la mañana, el jefe de Gabinete se reunirá junto al ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Luego, pasado el mediodía, será el turno de Leandro Zdero (Chaco) y, por la tarde, de Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los encuentros forman parte de una estrategia política más amplia que busca construir consensos no solo para el Presupuesto, sino también para proyectos considerados prioritarios por Milei, entre ellos la Reforma Política.

Cuándo comenzará el debate del Presupuesto 2027

El Poder Ejecutivo giró el proyecto a la Cámara de Diputados este martes por la noche. En el oficialismo estiman que las negociaciones formales en la Comisión de Presupuesto podrían comenzar durante la primera semana de octubre, una vez que finalice el tratamiento de los proyectos de Endeudamiento y Discapacidad.

La discusión presupuestaria podría extenderse durante noviembre y diciembre, según la velocidad con la que el oficialismo consiga cerrar acuerdos con los distintos bloques y representantes provinciales.

La negociación tendrá además una dimensión electoral. Aunque muchos de los gobernadores convocados mantienen acuerdos circunstanciales con la Casa Rosada, La Libertad Avanza pretende competir con su sello en todos esos distritos. Por eso, uno de los temas será el armado político para las próximas elecciones provinciales.

La discusión por el presupuesto.

El Gobierno busca eliminar las PASO

Dentro del oficialismo conviven distintas miradas respecto del avance de las negociaciones y del escenario que deberá enfrentar el Gobierno en el Congreso. Mientras algunos funcionarios mantienen una postura optimista y consideran que el diálogo con los distintos bloques puede permitir destrabar el debate, otros reconocen que el proceso será complejo y que todavía quedan varios puntos por acordar.

En ese contexto, la administración libertaria deberá profundizar las conversaciones para intentar sumar el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y los gobernadores del Norte, además de otros sectores que podrían resultar determinantes a la hora de reunir los votos necesarios.

El proyecto oficial contempla una serie de modificaciones en materia electoral y tiene entre sus principales objetivos la eliminación de las elecciones PASO, una iniciativa que promete generar fuertes discusiones dentro del Congreso y que obligará al Gobierno a desplegar una estrategia de negociación para alcanzar los consensos necesarios.

Qué reclaman las provincias al Gobierno

En el aspecto presupuestario, los gobernadores estarán atentos especialmente a las partidas destinadas a obras públicas y al financiamiento de las cajas previsionales provinciales. Desde la oposición, en tanto, anticipan una mirada especial sobre jubilaciones, discapacidad y universidades.

También aparece entre las demandas el esquema de subsidios energéticos. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ya planteó la continuidad de los beneficios para las regiones más frías.

Tras esa reunión, Santilli aseguró que la Zona Fría continuará bajo las condiciones vigentes. El esquema también constituye un punto de interés para otros mandatarios, mientras que las provincias del norte analizan una eventual herramienta de alivio denominada “Zonas Cálidas”.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

El proyecto oficial contempla un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un dólar estimado en $1.847,6 para diciembre de 2027. La defensa técnica ante Diputados estará encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto con otros funcionarios.

A diferencia de años anteriores, Milei no realizó una presentación especial del proyecto en el Congreso ni una cadena nacional.