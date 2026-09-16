Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

Altas temperaturas y un tormentón inesperado: así empieza la primavera, según el pronóstico para Buenos Aires.

El inicio de la primavera llegará con un cambio importante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varias jornadas frescas, las temperaturas comenzarán a subir de forma sostenida y alcanzarán valores superiores a los 20 °C, acompañadas por cielo despejado o parcialmente nublado.

Sin embargo, el panorama cambiará antes del comienzo de la nueva estación. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 20 de septiembre aumentará la inestabilidad y podrían registrarse tormentas aisladas. El ingreso de viento fuerte prolongará el cambio durante el lunes, mientras que el martes llegará un descenso de temperatura.

Cuándo subirá la temperatura en Buenos Aires

La recuperación térmica comienza este jueves 17 de septiembre, cuando la temperatura oscile entre los 10 °C y los 22 °C, con cielo despejado. Será el primer salto importante de la semana y marcará el comienzo de una seguidilla de tardes templadas en Buenos Aires.

El viernes se mantendrá una máxima de 22 °C, mientras que el sábado el termómetro avanzará hasta los 23 °C. A pesar del aumento de la nubosidad, las condiciones seguirán siendo favorables para realizar actividades al aire libre durante buena parte del fin de semana.

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires

Las tormentas aisladas aparecerán durante la tarde y la noche del domingo, después del momento más cálido del fin de semana. Si bien el pronóstico no anticipa lluvias durante las primeras horas, quienes tengan actividades al aire libre deberán prestar atención al cambio de las condiciones con el avance del día.

El fenómeno podría presentarse de forma irregular, con sectores alcanzados por precipitaciones y otros con períodos sin lluvia. La recomendación será consultar las actualizaciones antes de organizar planes para el cierre del domingo, cuando la inestabilidad tendrá mayor posibilidad de desarrollarse sobre el AMBA.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Domingo con 24 °C: el día más cálido del pronóstico

El domingo 20 de septiembre será el día más cálido del período, con una mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C. La jornada comenzará templada y presentará un ambiente con características plenamente primaverales, aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto.

Este ascenso estará acompañado por un aumento de la humedad y la nubosidad. Esas condiciones favorecerán un deterioro del tiempo durante la segunda mitad de la jornada, por lo que el domingo ofrecerá un marcado contraste entre el calor de la tarde y la llegada posterior de las tormentas.

Primavera con lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h

El lunes 21 de septiembre comenzará con una mínima elevada de 17 °C y alcanzará una máxima de 21 °C, pero el tiempo seguirá inestable. Durante la madrugada habrá un 10% de probabilidad de lluvia, como consecuencia del sistema que habrá afectado a Buenos Aires durante la noche anterior.

El viento será el fenómeno más destacado hacia la tarde y la noche, cuando se esperan ráfagas de hasta 50 km/h. De esta manera, el comienzo de la primavera estará marcado por nubosidad, humedad y viento fuerte, aunque sin un episodio prolongado de lluvias en el pronóstico.

Cuándo vuelve a bajar la temperatura en el AMBA

Después de alcanzar los 24 °C durante el domingo, la temperatura comenzará a descender gradualmente. El lunes la máxima bajará a 21 °C, mientras que el martes se producirá una caída más notoria, con registros de entre 12 °C y 18 °C.

El cielo mayormente nublado limitará la recuperación térmica durante el martes. No se tratará del regreso del frío extremo, sino de una normalización de las temperaturas después del breve período cálido que marcará el cierre del invierno y el comienzo de la primavera.

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