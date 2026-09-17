Lo recomiendan los hoteles: el truco con papel higiénico para tener un baño fresco y sin olor

Unas gotas de aceite esencial en el tubo de cartón permiten aromatizar el baño de manera gradual. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Mantener un aroma agradable en el baño no siempre requiere ambientadores automáticos ni productos costosos. Un recurso casero, asociado con las rutinas de orden y limpieza utilizadas para preparar habitaciones, propone colocar unas pocas gotas de aceite esencial en un elemento que suele pasar inadvertido: el tubo de cartón del papel higiénico.

El método ganó popularidad en el mundo hotelero por su bajo costo y facilidad de aplicación. Solo se necesitan tres gotas de aceite esencial de lavanda, que deben colocarse en la parte interna del cartón, sin tocar el papel. El material poroso absorbe el líquido y retiene su fragancia, que se libera progresivamente cada vez que el rollo se mueve.

Cómo hacer el truco del papel higiénico

El procedimiento puede completarse en pocos segundos:

Retirar el rollo del portarrollos. Aplicar dos o tres gotas de aceite esencial en la cara interior del tubo. Esperar unos instantes hasta que el cartón absorba el producto. Volver a colocar el rollo en su lugar. Repetir la aplicación cuando el aroma pierda intensidad o al cambiar el papel.

La clave es que el aceite permanezca exclusivamente en el cartón. No debe aplicarse sobre las hojas, ya que los aceites esenciales concentrados pueden causar irritación o reacciones alérgicas al entrar en contacto directo con la piel.

Unas gotas de aceite esencial en el tubo de cartón permiten aromatizar el baño de manera gradual. Foto: Unsplash

A diferencia de un aerosol, que dispersa una gran cantidad de perfume en pocos segundos, el tubo funciona como un difusor pasivo. Las fibras de celulosa absorben el aceite y permiten una liberación más gradual. El resultado dependerá del tamaño del ambiente, la ventilación, la calidad del producto y la cantidad aplicada.

Por qué la lavanda es la fragancia más elegida

La lavanda suele utilizarse por su aroma suave y por la sensación de limpieza que transmite. También pueden elegirse variantes cítricas, como limón o naranja, siempre que el producto sea apto para aromatizar ambientes y se sigan las instrucciones del fabricante. El eucalipto ofrece una fragancia más intensa, mientras que la menta genera un efecto más fresco.

Sin embargo, este recurso perfuma, pero no elimina el origen de los malos olores. Para mantener el baño en buenas condiciones sigue siendo indispensable limpiar el inodoro, los desagües y las superficies, retirar las toallas húmedas y asegurar una ventilación adecuada. Si el olor persiste, puede existir un problema en las cañerías, los sifones o el sistema de ventilación.

Las precauciones que conviene tener en cuenta

El aceite esencial debe mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas. Tampoco conviene excederse con la cantidad, especialmente en baños pequeños o con poca circulación de aire. Algunas formulaciones de lavanda pueden irritar la piel y los ojos o producir sensibilización en personas susceptibles.

Antes de aplicarlo, es recomendable leer la etiqueta, ventilar el ambiente y evitar el método si alguna persona del hogar presenta sensibilidad a los perfumes. El frasco debe conservarse bien cerrado y lejos de fuentes de calor.

Con esas precauciones, el tubo del papel higiénico puede convertirse en un difusor discreto y económico. Tres gotas son suficientes para probar el método sin saturar el ambiente, aunque su duración puede variar y no existe evidencia de que funcione mejor en todos los casos que cualquier ambientador comercial.