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Horóscopo de hoy Aries: las predicciones para este 16 de junio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Aries.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Aries, signo de Fuego regido por Marte, recibe hoy 16 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

Jornada clave para sacar a la luz ciertos temas de conversación que se han estado evitando en la pareja. Aprovéchala.

Salud y energía de Aries este día 16 de junio de 2026

Aprovecha el fin de semana para meditar las decisiones que tomaste en los días pasados. Recapitula y realiza las autocríticas necesarias.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

El destino jugará a tu favor en la jornada de hoy. Esto puede significar un importante empujón para tu carrera en ascenso.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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